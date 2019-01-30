吳敦義憶江丙坤　果斷解決高雄市垃圾危機

▲國民黨主席吳敦義趕赴江丙坤追思會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

海基會前董事江丙坤2018年底過世，今早(30日)上午在台北國際會議中心舉辦江丙坤追思會。國民黨黨主席吳敦義也到現場致意，他透露在他任高雄市長時，因為時任經濟部次長的江丙坤果斷決策，讓高雄市至今沒有發生垃圾危機。

以下是吳敦義感念江丙坤全文：

我做為丙坤先生南投縣的同鄉，充分以南投出現這樣了不起的國家棟樑，因為南投是四面不靠海的內陸的縣，卻出了一個在外交、經貿，對國家社會做出了不起的貢獻，對於兩岸和平發展有了不起的成就，身為南投人有江丙坤先生這樣的同鄉，一個國民黨最堅貞、最有貢獻的黨員引以為榮。

尤其在馬總統參選總統過程中，江丙坤擔任他競選總部主任委員，非常巨大幫助，當時我作為國民黨秘書長，所有輔選重大決策跟貢獻，江丙坤先生是其中一位最令我們尊敬與感謝的。

他不只是一個傑出的南投人，更是了不起的經貿領航者，也是國民黨堅貞的同志，我今天代表國民黨，表達幾句最真誠的感謝。

民國79年我擔任高雄市長，80年底當時要解決高雄市垃圾處理危機，曾經克服困難興建中區焚化爐，但為了解決問題還要建南區焚化爐，當時前鎮區有一塊閒置土地，就想到那是經濟部閒置土地，於是打電話給時任經濟部次長的江丙坤，第二天江丙坤就同意以公告現值將該塊土地轉給高雄市政府。到現在高雄市擴大、縣市合併，依然沒有垃圾危機，都要感謝江丙坤先生當時明快果斷幫我處理，解決高雄縣市垃圾處理的危機。

希望丙坤繼續保佑他家人，並保佑國民黨有壯大的機會，更保佑中華民國穩定發展。