新北猴硐貓村驚爆貓瘟！動保處：請勿觸摸街貓「家貓也別帶去」

▲ 瑞芳猴硐貓村驚爆貓瘟！動保處已緊急消毒防疫，並呼籲切勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲通報，瑞芳猴硐貓村出現2起貓瘟案例，相關死亡貓隻經檢測，確認為貓瘟感染死亡。未接受疫苗注射無抗體保護貓隻，感染貓瘟病毒後，會快速發病，死亡率極高。動保處呼籲，新年期間前往貓村的遊客，應加強生物安全防護，請勿觸摸餵食街貓、加強自身消毒、家中寵物，請勿帶往貓村。

動保處指出，貓村原有貓隻皆有造冊有效管理，且每年動保處皆偕同當地熱心志工，為貓隻施打三合一疫苗和每季進行消毒工作。這次發生貓瘟而死亡的2隻貓咪，皆為剛進入貓村約2個月的幼齡貓隻。

▲ 新北市動保處開消毒車進行消毒。

動保處表示，幼貓由於年齡太小，尚未帶到醫院檢查和施打疫苗，再加上寒冷季節，為該病好發時節，貓隻本身身體狀況如未受疫苗注射抗體保護，便極易遭受感染而發病，但貓瘟為貓咪特定疾病，不會感染人或其他動物，請民眾勿恐慌。

動保處及當地志工已為未施打疫苗的貓隻施打三合一疫苗，並進行大規模消毒，向當地居民宣導疾病防疫消毒的必要性。動保處再次強調，請勿棄養貓隻，使疾病防疫出現漏洞，將造成一場災難。

動保處表示，近日也將加強查緝，並宣導民眾飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待，切勿以身試法。

動保處表示，族群密度增加，將造成動物群體間之緊迫，因而易有疾病爆發，貓瘟的治癒率非常低，所以做好預防措施極為重要。春假期間前往貓村遊玩務必注意三點，勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村，共同維護猴硐貓咪及您飼養寵物的健康。動保處及志工於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

▲ 新北市動保處及當地志工進行消毒。