　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！動保處：請勿觸摸街貓「家貓也別帶去」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 瑞芳猴硐貓村驚傳貓瘟！ 動保處:：緊急消毒防疫！請勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 瑞芳猴硐貓村驚爆貓瘟！動保處已緊急消毒防疫，並呼籲切勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲通報，瑞芳猴硐貓村出現2起貓瘟案例，相關死亡貓隻經檢測，確認為貓瘟感染死亡。未接受疫苗注射無抗體保護貓隻，感染貓瘟病毒後，會快速發病，死亡率極高。動保處呼籲，新年期間前往貓村的遊客，應加強生物安全防護，請勿觸摸餵食街貓、加強自身消毒、家中寵物，請勿帶往貓村。

動保處指出，貓村原有貓隻皆有造冊有效管理，且每年動保處皆偕同當地熱心志工，為貓隻施打三合一疫苗和每季進行消毒工作。這次發生貓瘟而死亡的2隻貓咪，皆為剛進入貓村約2個月的幼齡貓隻。

▲ 瑞芳猴硐貓村驚傳貓瘟！ 動保處:：緊急消毒防疫！請勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市動保處開消毒車進行消毒。

動保處表示，幼貓由於年齡太小，尚未帶到醫院檢查和施打疫苗，再加上寒冷季節，為該病好發時節，貓隻本身身體狀況如未受疫苗注射抗體保護，便極易遭受感染而發病，但貓瘟為貓咪特定疾病，不會感染人或其他動物，請民眾勿恐慌。

動保處及當地志工已為未施打疫苗的貓隻施打三合一疫苗，並進行大規模消毒，向當地居民宣導疾病防疫消毒的必要性。動保處再次強調，請勿棄養貓隻，使疾病防疫出現漏洞，將造成一場災難。

動保處表示，近日也將加強查緝，並宣導民眾飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待，切勿以身試法。

動保處表示，族群密度增加，將造成動物群體間之緊迫，因而易有疾病爆發，貓瘟的治癒率非常低，所以做好預防措施極為重要。春假期間前往貓村遊玩務必注意三點，勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村，共同維護猴硐貓咪及您飼養寵物的健康。動保處及志工於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

▲ 瑞芳猴硐貓村驚傳貓瘟！ 動保處:：緊急消毒防疫！請勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市動保處及當地志工進行消毒。

ET快訊
抓到了！行政院前開槍留彈殼　原來是4屁孩車上玩槍擊發
22K男想吃春水堂「看菜單2人要花500元」沉默　女友問完一
快訊／花旗銀行驚爆大當機！　客戶存款全部歸零

關鍵字：瑞芳,猴硐貓村,貓瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

猖狂！4屁孩東區酒店整夜狂歡　續攤竟是行政院前開槍...

網購賣家臉書PO文批買家「有病要醫」　檢認證「妨害名譽」起訴

辣模性感照曝光！衰被盜照「淪應召業攬客淫圖」　她無奈：第3次了

快訊／北市萬華區1男1女旅館燒炭　意識昏迷緊急送醫

抓到了！行政院門口赫見1枚彈殼　竟是4屁孩車上玩槍擊發

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

猖狂！4屁孩東區酒店整夜狂歡　續攤竟是行政院前開槍...

網購賣家臉書PO文批買家「有病要醫」　檢認證「妨害名譽」起訴

辣模性感照曝光！衰被盜照「淪應召業攬客淫圖」　她無奈：第3次了

快訊／北市萬華區1男1女旅館燒炭　意識昏迷緊急送醫

抓到了！行政院門口赫見1枚彈殼　竟是4屁孩車上玩槍擊發

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！動保處：請勿觸摸街貓「家貓也別帶去」

影／殺死牙醫師無悔意稱「死後在地下道歉」　精障男逃死刑

男子偷晚餐嘆「媽只給100」吃不飽　警自費「5箱泡麵」暖哭老母：佛菩薩

逃家少女熟睡中慘遭性侵　男網友賠20萬換緩刑！

中山分局集體包庇色情　檢傳喚副所長等4官警出庭作證

跟監案　新光公主臉書：台灣比新加坡　法治又可混水摸魚

影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

日媒爆：華為要求供應商「產線移往大陸」　點名台積電日月光

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千↑　產險：錯，高山症照賠。

才清到一半！監工喵爬梯檢查風扇　問號臉看媽：沒掃乾淨？

猖狂！4屁孩東區酒店整夜狂歡　續攤竟是行政院前開槍...

單身狗必備「隨插即用」露營車　5分鐘就能直接「開房間」

北市最親民房價20區　地政局：最低每坪38萬起

華航聯名The North Face推出時尚盥洗包　網怨：沒襪子怎麼行

蔡阿嘎「去講話」遭呼巴掌　iM短影ㄍㄢˋ話大賽開跑

社會熱門新聞

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫..

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張..

強拉空姐進廁所！華航機師賠10..

反恐隊員武裝縱走　民眾大吸睛

台中騎士中線左轉遭120公里轎..

男大生道歉影片曝光　認罪：用手..

公主抱女友滑倒！他忍痛床戰慘了

台東拆解煙火炸斷右手掌　骨肉飛..

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被..

海巡天兵玩槍比YA　中隊長拔官

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

翹孤輪新勁戰3秒就撞車　網友重..

警察輸了！拒絕路檢還嗆警：你是..

下跪油漆工「拜託可憐我」　網怒..

更多熱門

相關新聞

猴硐貓村2喵貓瘟亡　動保急消毒

瑞芳猴硐貓村出現2起貓瘟事件！新北市動物保護處28日接獲民眾通報，得知兩隻剛來不久的2個月大小幼貓「奇諾和辛巴」，感染貓瘟死亡。動保處與當地志工趕緊加強消毒，補強貓咪三合一疫苗，並呼籲「新年期間前往貓村的遊客請勿觸摸街貓、加強自身消毒，家中的寵物請勿帶來貓村」。

春節9天連假　九份交通管制規則及停車攻略

春節安全維護　義警訪瑞芳分局

寒流來襲　瑞芳警關懷弱勢獨居

2男打劫運將逃逸　警24小時內逮人

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面