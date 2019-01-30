華為反制美國　要台積電、日月光、京元電產線移至大陸

▲華為財務長孟晚舟被美國司法部起訴。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

根據外媒報導，為了反制美國制裁，華為開始要求供應商將生產地移到中國大陸，已經與台積電商討把部分晶片移轉至南京，也希望封測廠日月光、京元電等將產能移轉至大陸。

因美國司法部於昨日（美東時間1/28）正式起訴華為及其財務長孟晚舟，其中13項是指其子公司誤導銀行電匯詐騙、密謀洗錢等，另10項是竊取美國電信商T-Mobile機器人技術，威脅到美國國家安全。

法人認為，就產品市場地位來看，華為行動基地台市占達全球第一，手機出貨量全球第三，且華為在台灣供應商有11家、美國30家、中國29家、日本9家、韓國2家等，若華為真的遭美國禁運，對全球通訊產業遠超過中興通訊事件，是核彈級的影響。

華為在台灣的供應鏈包括台積電、大立光、鴻海、日月光、聯發科、旺宏、南亞科等。

外界關注，川普如果會限制美商不能出貨給華為，將牽連到英特爾、高通、博通、美光、德州儀器、賽靈思等國際級大廠。

對於晶圓與封測廠的影響甚鉅，法人指出，華為目前是台積電客戶名單中的Top 5，合作範圍包括28奈米 、7奈米等製程，其中光是7奈米部分就占台積電營收10%以上。

法人指出，若華為受制裁，不只台積電受影響，連台積的後段廠包括日月光、京元電也將受牽連。