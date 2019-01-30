江丙坤猝逝　兒落淚：他這一生可以用圓滿來形容

▲江丙坤生前最後留下一段感謝的話語。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

海基會前董事江丙坤2018年底過世，今早(30日)上午在台北國際會議中心舉辦江丙坤追思會。包括馬英九、連戰、張忠謀、蕭萬長、林伯豐等人皆到場。江丙坤兒子江俊德在追思會上，回憶起父親的一生，不禁難過落淚。

江俊德說，他作為子女，看父親在公務生涯上，外界看做是歷史事蹟，但父親都認為是貴人提攜，給了他許多機會。父親是念舊感恩的人，80歲生日那年，父親跟他說：「在我一生中道得到許多貴人提攜，才能讓我擁有豐富多彩的80年。」之後幾年也讓他生命更圓滿。

江俊德接著說，父親從一個日據時期的貧困農家，到走入20年的經貿學者，有著滿滿感恩之情，儘管父親一輩子忙於公務，但他是對家庭負責任的男人，與母親在一起60年，從早年日本打工、南非駐外，都過著幸福的日子，兩人感情緊密。父親在80歲生日那年，曾對母親說：「如今我倆一路牽手走來 ，能有今日，都要感謝美惠走過我的人生。」他也祈求上天，能再下輩子兩人再結為夫妻。

江俊德感念到，父親倉促離世，不知道他心中是否有未完成的遺憾，這一個多月來我們子女檢視他人生軌跡，相信父親這一生可以用豐富圓滿來形容，感謝各位年關將近，撥空出席這場追思會。

江俊德在現場也感謝中信金辜濂松夫人與辜仲諒，「你們如家人給予的慰藉，我們都銘記在心。」現場感謝中信金對籌備追思會的支持。

▼江丙坤兒子江俊德感念父親。（圖／記者戴瑞瑤攝）