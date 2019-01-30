蕭萬長憶江丙坤　拼命三郎鐵漢柔情

▲前海基會董事長江丙坤追思會，前副總統蕭萬長追憶，江丙坤是拼命三郎鐵漢柔情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馮建棨／台北報導

前海基會董事長江丙坤離世50天，今天（30日）舉行追思會，前副總統蕭萬長回憶，拼命三郎底下也是「鐵漢柔情」，認真刻苦堅定卻又溫暖熱情善良高善人格，造就光輝多彩跟圓滿圓融的完美一生。

蕭萬長回憶，江丙坤是大家的好朋友，更是他４０年的摯友，過去在國貿局任職的時候，發覺江丙坤是十分難得的好人才，具備頭腦清晰、執行力很強使命必達的能力，當時就向經濟部長官報告，如果有機會就要儘速讓江丙坤發揮長才，邀請作為經貿領域上的工作夥伴，希望接替卸下的職務，共同攜手推動。

蕭萬長說，在1982年他擔任經濟部國貿局局長的時候，當時力邀江丙坤從南非回台擔任國貿局副局長，隨後蕭萬長擔任經建會副主委，江丙坤則接任國貿局局長，之後蕭萬長擔任經濟部長時，江丙坤轉任經濟部政務次長，在這段時間當中，並肩推動WTO跟APEC，完成跟美國的貿易談判，開啟跟中國的互動，制定相當多的法規，強化經濟體質，因應亞洲金融危機，推動六輕跟彰濱工業區等重大案件，這些經濟貿易措施，讓台灣貿易投資，加速台灣經濟自由貿易制度化等方向。

蕭萬長提到，因為有江丙坤無私奉獻，推動政策路途上都能適時獲得助力，在江丙坤的全力支持下，才可以勇往直前沒有後顧之憂，有時只有構想時，江丙坤可以補足相關內容，「最佳拍檔」當之無愧。在政黨輪替之後，後續推動兩岸經貿互動下，促成歷史的破冰之旅，兩岸關係顯著提升，事後在2013年一起擔任兩岸企業家峰會理事長跟副理事長，攜手推動兩岸合作奔走各地，這是江丙坤一直在崗位上努力。

最後蕭萬長語重心長說，江丙坤在家是好丈夫，對夫人十分體貼周到，對子女是好爸爸，對孫子是好爺爺很慈祥疼愛，拼命三郎底下也是「鐵漢柔情」，認真刻苦堅定卻又溫暖熱情善良高善人格，造就光輝多彩跟圓滿圓融的完美一生。