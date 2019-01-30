馬英九憶江丙坤：拔管前與他最後道別，感謝他一生對國家貢獻

▲江丙坤追思會上馬英九致詞。（圖／記者攝影中心攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

海基會前董事江丙坤2018年底過世，今早(30日)上午在台北國際會議中心舉辦江丙坤追思會。與江丙坤認識多年的馬英九，在追思會上也感念江丙坤對國家的貢獻。

以下是馬英九致詞全文：

去年12月炳坤兄因為積勞成疾離開，到金天已經50天，當天我接到他家人的電話，在拔管前到馬偕見他最後一面，看到病重的他內心很不捨，我彎下腰低聲對他說話，肯定他一生對國家、兩岸關係重大貢獻，並向他道別，他的家人告訴我，看他的表情，他聽進去了。之後在新北市三芝送他最後一程，並為他覆蓋國旗，內心有著深沉的悲痛。

炳坤兄是台中高農苦讀出生，畢業後獲獎學金留學日本，精通日英文、熟悉經貿國際事務，曾經奉派到日本、南非工作，他在公務機關工作一甲子，做人誠懇謙和、做事認真幹練。

民國82年我跟他同時受連戰邀請，分別擔任經濟部長跟法務部長，三年時間型行政院會或立法院會我們都坐在隔壁，他比我大18歲，我有很多機會向他請益，了解他為人做事。

我跟他都是拿獎學金出國留學，他是第1期我是第11期，在那年代沒有這筆獎學金，根本不可能出國念書。跟他有說不完的話題，2005他當任立法院副院長，原本黨要推薦他連任，但他願意讓賢，當時大家為他抱屈，他卻淡然處之，他的氣度風度讓人敬佩。

2005年通過反分裂國家法，連主席4月訪問大陸之行，當時台聯人士到機場抗爭，他一點都不為所動，在大陸得到許可增加19項台灣農產品進口。他回到台北特別打給我，說機場有人抗爭，希望我可以幫助他，我立刻協調台北市航警局保護他回家，他的勇氣跟忠誠令人難忘。

民國97年我擔任總統前，原本邀請他擔任要職，他卻婉拒，當選後委屈他出任海基會董事長，他謙虛說說他跟辜振甫不一樣，不會唱京戲，無法跟大陸打交道，我跟他說，你放心，你唱歌仔戲也可以，他就笑著答應了。兩岸關係冰封10多年後，他接下這職位，他以過人智慧與勤奮，發揮得淋漓盡致。

他在任內做出許多兩岸協定，比如說要簽訂兩岸經濟合作架構協議，他任內兩岸簽屬18個協議，涵蓋許多關鍵項目，使兩岸關係逐步正常化，進入前所未有的和平跟繁榮，是兩岸隔海分制60多年來的第一次，嘉惠無數人民跟企業，使國際社會看到我國以和平方式解決爭端的能力。

他的海基會大樓未向政府要一毛錢，完全是自己募款，他對國家的貢獻、為台商紓困鞠躬盡瘁，走完精彩的一生，他對台商付出的心血，是國內罕見史上少有的，我們會永遠記得他的成就，覆蓋在他靈柩上的黨旗與國旗就代表了他貢獻。

永別了丙坤兄！一路好走！請你保佑中華民國安居樂業、國運昌隆。