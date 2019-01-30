魏家大董想讓味全下市？董座駁斥：「絕對不可能！」

▲市場傳出頂新集團魏家有意讓味全下市，味全董事長陳永清澄清絕無下市計劃。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

食安風暴時，頂新集團成員全面退出味全董事會，但頂新集團仍是持股近四成的最大股東，市場近期傳出魏家有意讓味全下市，味全董事長陳永清今（30）日鄭重澄清，傳聞是子虛烏有、空穴來風，並強調味全下市「絕無可能」。

老字號的味全公司近來高層人事大搬風，引發外界對於魏家重掌經營權的諸多想像，甚至傳出有意讓味全下市；對此，陳永清強調，在他上任董座前，頂新集團大董魏應州曾經保證，魏家不惜傾家蕩產，也會保護味全的股東和員工，也曾對外公開宣示不會出脫任何一張味全股票。

針對外界傳聞，味全公司今天一早就大動作發佈重大訊息澄清，表示味全仍將聚焦台灣與大陸食品本業發展，重視並維護所有股東權益，強調「並無下市計劃」。

另外，味全今年股東會將有董監改選，市場也傳出董座陳永清任期屆滿後將退休，陳永清表示，當初接下味全董座一職，曾向大股東承諾至少做滿一任三年的任期，至於是否續任，公司內部仍在討論中。

今年邁入66周年的味全，是國內第一家上市的食品公司，近年營運以「開源節流」為主要方向，節流方面包括台灣事業部的減債減虧，開源則是在大陸擴大冷藏事業、爭取如星巴克代工訂單等業務。