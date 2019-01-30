連戰憶江丙坤　拼命三郎使命必達

▲三三會今天舉辦前海基會董事長江丙坤追思會，前國民黨主席連戰表示，拼命三郎穩定兩岸是江丙坤一生最佳寫照。（圖／攝影中心攝）

記者馮建棨／台北報導

前海基會董事長江丙坤離世50天，今天（30日）舉辦追思會，前國民黨黨主席連戰表示，「拼命三郎使命必達」是江丙坤先生一生最好的寫照，感念他對台灣的貢獻，尤其在兩岸和平之上，促進台灣經濟升級轉型。

連戰回憶，江丙坤是老朋友，一生充滿無數輝煌的功績跟傲人成就，對台灣經濟轉型升級、兩岸和平發展都有很大的貢獻，一生50年當中從事公職，1982年到2000年期間任職政府財經部門，歷任經濟部長、經建會主委，當時正是台灣經濟轉型升級的重要時刻，區域經濟結盟、兩岸經貿興起等重大發展做出貢獻。

連戰說，在1993年組閣時，江丙坤擔任經濟部長，1996年轉任驚見會主委，這段時間攜手努力密切合作，為台灣貿易產業兩岸區域等等各項經濟發展提出策略，包含國營事業民營化、世界貿易組織入會、六輕核四投資案、南向政策、亞太營運中心、全球運籌中心等多項財經政策，奠定台灣產業升級轉型。

連戰指出，在他擔任閣揆期間，政府明確訂出經濟方向，發展台灣成為亞太營運中心，那段時間與江丙坤落實自由化、國際化等等，修正法案超過70件、行政命令1百多件，但由於兩岸關係急轉直下，讓效果打了折扣，但具體成果仍然相當多。

連戰舉例，UPS跟FedEx先後在桃園機場設立亞太營運中心，隨後高雄港啟動境外轉運中心，高雄港就以每月10%的速度成長快速擴展，種種成果相當斐然。

連戰回憶，想過去在行政院打拼的過程，就好像是昨天的事，江丙坤不只是台灣經濟轉型的重要推手。2000年5月政黨輪替，國民黨成為在野黨，為了重返執政，邀請江丙坤擔任國民黨副主席，更邀請他成為不分區立委，順利當選立法院副院長。2005年連戰以國民黨黨主席前往中國開啟兩岸對話，在此之前，江丙坤擔任重要的破冰角色，海基海協會談，兩岸簽署協議，開啟兩岸制度化協商。

回首過去攜手打拼的過去，連但說，印象最深刻是，不管是黨務還是民間，「拼命三郎使命必達」是炳坤兄最好的寫照，始終表露無虞，都能夠拼出一定成果，並且在兩岸和平發展做出貢獻。