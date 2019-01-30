太貪心！SK海力士發17個月獎金被員工嫌少

▲SK海力士擬發放相當於月薪17倍的獎金，但遭生產線員工拒絕並要求加碼。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

南韓第2大晶片製造商SK海力士（SK hynix）預計將發放284億韓元獎金，較前一年增加了102億韓元，但該公司員工顯然不太領情。SK海力士生產線員工已拒絕管理層提供的史上最高額獎金，並要求公司加碼，被外界批評「太貪心」。

《韓國時報》（The Korea Times）報導，SK海力士23日宣布將支付員工相當其月薪的17倍的特別獎金，與員工共享該公司2018年創下的佳績，這將是該公司有史以來最高額的獎金。但SK海力士生產線員工工會周一（28）卻在會議上投票否決了工會領導層與管理層達成的臨時工資協議，表達他們對2018年獎金金額的不滿。

這項協議遭否決後，生產線員工工會的工資談判又回到了原點，原本計畫在這個月或下個月初頒發的獎金也因此被推遲。

一名總部設在首爾的企業員工表示：「SK海力士公會應知足並停止抱怨。當初三星決定向其員工支付相當於月薪5倍的套別獎金時，很多其他公司的員工剝奪感很深。SK海力士員工獲得的獎金更多，但他們仍不滿意。」對於這個問題，SK海力士的一名高層表示，獎金金額由管理層決定，而非薪資談判的主題，協議只涉及提高員工的基本工資及福利待遇。

據行業官員的說法，SK海力士今年的獎金金額與去年相近，該公司去年的特別獎金為月薪的16倍，因此才引發不滿。儘管該公司去年的年度獲利達到了20.8兆韓元，營收為40.4兆韓元，為連續2年突破新高。

SK海力士有2個工會，一個由生產線員工組成，隸屬於韓國工會聯合會（KCTU），另一個則由白領員工組成。SK海力士白領員工工會沒有集體協商權，因為該工會成員比生產線員工工會少。SK海力士官員表示，將會繼續與工會達成協議，與此同時，該公司決定按計畫從周三開始向白領員工支付獎金。