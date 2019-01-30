佳世達聯手成大醫院　以急診室為起點打造智慧醫院

▲左起為佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興、成大醫院院長楊俊佑。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導



佳世達（2352）與國立成功大學醫學院附屬醫院宣布將聯手打造智慧醫院，並選定急診室為智慧醫院的起點，在以病人為中心的理念下，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，以科技梳理急診資訊流，打造醫病雙贏的智慧急診，協助病人在急診室得到妥善照顧。

成大醫院與佳世達科技率先合作，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，協助急診醫護人員快速掌握病人的病情與急診現場即時狀態，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮。



成大醫院院長楊俊佑表示，醫療的本質是一門人照顧人的專業，希望智慧醫院的流程與工具，都是為了協助讓病人得到最好的照顧，讓醫護人員發揮最佳的專業服務，尤其急診室是醫院中最繁忙、最緊急、和生命賽跑的第一線場所，這也是為什麼急診室被選擇為最優先的醫療單位，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。



佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達發展智慧醫院解決方案時，始終將以人為本、以病人為中心做為最核心的價值觀，這也是為何佳世達和成大醫院一拍即合，希望將過去20年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。



此外，成大醫院與佳世達科技雙方也計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房，資訊即時更新加速外，也不用擔心藍光影響視力、干擾病人睡眠，電子紙床頭卡輕薄不易破裂，用好幾年也不需換電池，並且雙方預計從今年起將針對智慧急診室和智慧ICU展開緊密的合作，導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。