　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

佳世達聯手成大醫院　以急診室為起點打造智慧醫院

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興、成大醫院院長楊俊佑。（圖／佳世達提供）

▲左起為佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興、成大醫院院長楊俊佑。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
佳世達（2352）與國立成功大學醫學院附屬醫院宣布將聯手打造智慧醫院，並選定急診室為智慧醫院的起點，在以病人為中心的理念下，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，以科技梳理急診資訊流，打造醫病雙贏的智慧急診，協助病人在急診室得到妥善照顧。

成大醫院與佳世達科技率先合作，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，協助急診醫護人員快速掌握病人的病情與急診現場即時狀態，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮。
 
成大醫院院長楊俊佑表示，醫療的本質是一門人照顧人的專業，希望智慧醫院的流程與工具，都是為了協助讓病人得到最好的照顧，讓醫護人員發揮最佳的專業服務，尤其急診室是醫院中最繁忙、最緊急、和生命賽跑的第一線場所，這也是為什麼急診室被選擇為最優先的醫療單位，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。
 
佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達發展智慧醫院解決方案時，始終將以人為本、以病人為中心做為最核心的價值觀，這也是為何佳世達和成大醫院一拍即合，希望將過去20年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。
 
此外，成大醫院與佳世達科技雙方也計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房，資訊即時更新加速外，也不用擔心藍光影響視力、干擾病人睡眠，電子紙床頭卡輕薄不易破裂，用好幾年也不需換電池，並且雙方預計從今年起將針對智慧急診室和智慧ICU展開緊密的合作，導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。

ET快訊
昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！網嗨喊：恭喜當媽
她「不知生父是誰」2綠光男輪流陪診　「爽領雙份生活費」求保密
快訊／向妹妹要錢不成砍死牙醫　狠男「死後到地下道歉」一審逃死

關鍵字：佳世達,成大醫院,急診室,智慧醫院

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蕭萬長憶江丙坤　拼命三郎鐵漢柔情

馬英九憶江丙坤：拔管前與他最後道別，感謝他一生對國家貢獻

魏家大董想讓味全下市？董座駁斥：「絕對不可能！」

連戰憶江丙坤　拼命三郎使命必達

國稅局年前大搬風　宋秀玲將接中區國稅局長

出席江丙坤追思紀念會　張忠謀：非來不可

吳敦義憶江丙坤　犧牲為國簽訂ECFA照顧台商

太貪心！SK海力士發17個月獎金被員工嫌少

兒子給江丙坤的一封信：對父親一生成就感到驕傲

佳世達聯手成大醫院　以急診室為起點打造智慧醫院

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

蕭萬長憶江丙坤　拼命三郎鐵漢柔情

馬英九憶江丙坤：拔管前與他最後道別，感謝他一生對國家貢獻

魏家大董想讓味全下市？董座駁斥：「絕對不可能！」

連戰憶江丙坤　拼命三郎使命必達

國稅局年前大搬風　宋秀玲將接中區國稅局長

出席江丙坤追思紀念會　張忠謀：非來不可

吳敦義憶江丙坤　犧牲為國簽訂ECFA照顧台商

太貪心！SK海力士發17個月獎金被員工嫌少

兒子給江丙坤的一封信：對父親一生成就感到驕傲

佳世達聯手成大醫院　以急診室為起點打造智慧醫院

《靈魂行者 Online》改版賀新年 新增海港都市全新城鎮

台對大陸外銷訂單增幅6.2％　國台辦：兩岸經貿關係密不可分

夫成立競業公司女會計被迫離職　她出招討回資遣費

北投麗禧推浪漫法式雙人餐與經典住房　入住即贈送永生花

蕭萬長憶江丙坤　拼命三郎鐵漢柔情

洋基前銀棒獎沃克大退化　1年200萬美元加盟馬林魚

「你們這樣吵我會睡不著！」　躁鬱男菜刀怒追砍5男女

賈柏斯小女兒曝光！　「高顏值＋高智商」父預言接班人

戴資穎持續領跑女單積分下修　因傷退賽馬琳衝第2仍有萬分差

老汪失明3年整天沮喪！媽發明創意遊戲開啟牠「第二汪生」　千人感動噴淚

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

財經熱門新聞

只要銅板價！日賣場現行動電源拋..

11、12月期發票　14位千萬..

面板廠彩晶　驚傳年前裁員3%

頂新魏家傳看衰味全發展　股票恐..

國保10年大限快到期　錯過終生..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

蘋果財報出爐　iPhone營收..

桶裝瓦斯聯合漲價　小心挨罰50..

裕隆嚴凱泰追思音樂會照片曝光

股民注意了！農曆年前股市最後交..

債市投資甜蜜期　這資產成領息族..

CPTPP生效後產業鏈將轉移　..

年後紅包行情先卡位　2選股方向..

大立光再砸9.83億元獵地

更多熱門

相關新聞

佳世達旗下凱圖赴泰設立分公司

佳世達（2352）醫療艦隊航向東協市場，旗下凱圖國際正式成立泰國分公司，成為凱圖第一個東南亞據點，將在泰國提供透析、醫學美容等相關產品與服務，未來將再複製泰國經驗，前往其他東南亞國家開展業務、共享資源。

佳世達五大方案助攻智慧零售業營收成長

基隆車禍案外案　藏毒駕駛從急診室落跑

轎車逆撞安全島彈飛撞公車　駕駛到院落跑

成醫藝術走廊　昆蟲的微距世界

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

《聲林之王》網路人氣王是她！

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面