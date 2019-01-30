兒子給江丙坤的一封信：對父親一生成就感到驕傲

▲江丙坤驟逝，子女感念他一生成就。（圖／台經院提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(30日)江丙坤舉行追思會，會中公布子女給江丙坤的一封信，江丙坤兒子江俊德信中除道盡對父親的思念，也對父親一生的成就感到驕傲。

以下為江俊德信中全文：

父親驟然長逝，就像一棵參天巨樹轟然傾倒，讓我們全家人頓時陷入了一片陰霾，生活也失去了重心。

父親早年派駐日本和南非工作，之後又調回國服務，我們全家人也跟著他輾轉各地生活和就學。可能是由於他幼年家境清寒、刻苦向學的關係，鑄就了他堅毅不拔、奮勇上進的個性，因此不論是工作上的考驗或生活上的波折，他似乎都能逆來順受，甘之如飴。我們家兄妹三人，從小在父親既傳統又開明的教誨和呵護之下，逐漸成長茁壯，自然也承襲了他的一些人格特質和處事哲學。

父親個性嚴謹縝密，對我們三兄妹的教育和生活極為重視，雖然有一定的要求，但是卻非常的慈愛和包容，對母親也是相當的尊重和照顧。特別是，父親面臨國家使命和家庭責任之間的痛苦抉擇，以及各項工作的巨大壓力，還能夠時刻展現從容優雅的態度，對待家人也常保和顏悅色，更叫我們全家人感到溫馨和貼心。

但是，在另一方面，由於父親很少向我們談及他在外打拼的細節，因此家人多半只能從媒體上和友人處，略探他所做的事情和其他表的意義。儘管如此，我們和父親的連結還是很深，我們家人除了可以體諒他公而忘私、打拼奮鬥的精神之外，也完全接受和支持他為國家社會和兩岸關係做的付出和貢獻；我們對父親一生的成就感到驕傲。

父親雖已離開我們，但他留給我們的父愛和典範卻會恆久長存在我們全家人的內心深處。家人雖早已習慣父親未能常伴身邊的日子，但他老人家一旦離我們遠去，我們縱然有萬般的不捨，還是要打起精神，儘快回到生活常軌。這一個多月以來，父親生前的老長官、老同事和各界友人對我們講述父親一生的行誼，補足了我們對父親未及瞭解的一些細節，撫慰了我們悲痛的心情和對父親無盡的思念，也陪伴我們家人度過這一段艱難的日子，重新面對新的人生階段。

我要特別代表全家人，誠摰地感謝大家撥冗親臨今天的追思會，對大家給予我們溫暖的情誼也會感念在心。最後，要祝福大家平安健康，生活如意，家庭和樂。謝謝大家

▼ 兒子與媳婦給江丙坤的一封信。（圖／記者戴瑞瑤攝）