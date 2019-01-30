11、12月發票14位千萬幸運兒　買27元鮮奶就中千萬元喜迎豬年

▲11-12月期統一發票，有14位幸運兒中千萬大獎（圖／記者許力方攝、財政部）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(30)日下午公布去年11-12月期的統一發票清冊，財政部表示，此期的千萬大獎將有14人，獲得200萬特獎的幸運兒也有11人中獎，其中也有只花27元在7-ELEVEN新竹市千甲門市買鮮乳，就中1000萬元大獎。

財政部表示，明細仍會在今日下午公布。領獎期限在今年2月6日至5月6日止。

2018年11-12月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎「88515559」；200萬特獎「47551146」；20萬頭獎3組號碼分別為「83513656」、「85250862」、「61472404」，本期增開六獎3組為「185」、「079」、「442」。

兩大超商包含7-ELEVEN與全家已經公布在超商消費，中千萬元的得主，7-ELEVEN已經開出3張千萬大獎；全家則有1張。

其中7-ELEVEN本期共開出3張特別獎發票，其中花新竹市千甲門市買鮮乳27元買鮮乳就中千萬大獎、另外還有35元買麵包、95元買菸的幸運兒；全家則開出1張特別獎發票，只花60元買鍋貼和光泉茉莉蜜茶，幸運抱走1000萬元。全聯超市也開出1張特別獎發票，得主花費330元，買了生活泡沫紅茶、阿華田麥芽牛奶、波蜜果菜汁、御茶園四季青、孔雀香酥脆香魚、統一純喫茶綠茶等食品，也中了1000萬元。

財政部表示，今年起民眾只要下載財政部發票App，就可以24小時兌換獎項，也可以選擇在超商、全聯、美廉社及其他金融機構進行兌獎，兌獎據點擴增至13812個。

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