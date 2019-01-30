影／彩晶爆年前裁員超過80人　拖累股價走跌

記者姚惠茹／台北報導

彩晶（6116）今天（30日）遭爆料年前裁員3%，並由南科管理局證實，預計裁員88人，雖然彩晶回應為每年例行的人力末位淘汰，不過仍拖累今天股價開盤走低，跌破7元關卡，最低來到6.9元，跌幅2.8%。

▲彩晶南科廠。（圖／翻攝Google map）

面板廠彩晶南科廠去年底首先開始鼓勵優退，但是員工響應並不踴躍，因此公司就在年前啟動裁員，原本裁員幅度約5%，不過由南科管理局證實，彩晶預計裁員88人，佔整體員工人數2600人的3%左右，尚未達到大量解僱的標準。

對此，彩晶回應，這是每年底都會進行的人力末位淘汰，原本預估裁減的比重約5%，不過這次資遣的比例約3%，預計近日就會執行，強調裁員的程序均符合勞基法規定，不過仍拖累今天股價開盤走低，跌破7元關卡，最低來到6.9元，跌幅2.8%。

面板產業自從大陸產能開出之後，整體產業走向供過於求的常態，去年底大同旗下面板廠華映才因為面板景氣不佳，爆發財務危機，並向法院聲請重整，可見整體產業環境嚴峻，而這次爆發裁員的彩晶南科廠其實是5.3代面板廠，專攻中小型尺寸、觸控面板、模組等產能，以去年財報來看，12月營收為7.41億元，月減33.6%，年減57.8%，中、小尺寸面板出貨量為2425萬片，月減54%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量9.8萬片，月減10.3%。