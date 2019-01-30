小媽媽「不知生父是誰」2綠光男輪流陪診…「爽領雙份生活費」求保密

▲一位小媽媽不知道嬰兒生父是誰，一次爽領2份生活費。示意圖非當事人。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

一位物理治療師將診間看到的三則男女關係寫成文章，PO上網後引起廣大迴響，其中最引人注意的就是他所分享的第三則案例，被他建議說「等級太高不要輕易嘗試」。

臉書粉絲專頁物理治療師熊熊發文「男女關係，真是一門學問」，透露診間常會遇到病人在伴侶的陪伴來復健，但因為男女關係難以猜測，所以有經驗的治療師通常會知道「聊天點到為止」就好。尤其是以下他所分享的三種情況。

▲物理治療師分享看到的男女關係。（圖／翻攝自Facebook／物理治療師熊熊）

第一，一位中年婦女來復健，旁邊站著一位高中生滑手機，治療師某次看了高中生一眼說「現在放暑假吧？」、「放假期間沒跑出去玩，願意陪媽媽來醫院復健的年輕人，也很難得。」沒想到中年婦人尷尬的說「他是我男朋友，不是我小孩啦。」讓現場氣氛瞬間尷尬。

第二個場景是一位3歲小孩因左腳蹠骨骨折復健，媽媽帶著的時候透露是「18歲的姊姊帶去公園沒注意摔傷的」、「姐姐只會製造麻煩，都想要送給別人去養了」，這時治療師便搭腔說「所以你才會隔這麼久，還想要生第二個吧？」這時媽媽就說「才不是呢。姐姐是爸爸跟另一個女人生的……」

第三個場景則是一位年輕媽媽，帶著剛出生的嬰兒來復健，醫師注意到有時一位中年男士、自稱是嬰兒爸爸的人陪同，但總是站在一旁靜靜聽著不多話，與嬰兒互動也不多。

▲鄉民認為這小媽媽簡直越級打怪。（圖／翻攝批踢踢）

後來年輕媽媽又來到診間，但這次陪同的是另一位男子，這時年輕媽媽慌張的跑進治療室說「今天陪我來的先生，我還沒懷孕就有在交往了，所以……他認為自己是小Baby的爸爸，其實並不是，請你幫我保密好嗎？」

治療師反問「這……可是小孩以後長大了……兩個爸爸，要怎麼辦……」年輕媽媽「現階段兩個男生都認為小孩是他的，都有付我生活費，所以我不用上班就能養小孩……就先這樣吧……」讓治療師無言的說「真心建議Level 3的等級太高，且造成熊熊的困擾，大家不要輕易嘗試。」

對此三個情況讓許多網友嘖嘖稱奇，留言說「劇情好有張力，可以開始找演員了」，批踢踢鄉民也對此情況推文說「這關係真複雜……」、「地球人的男女關係好恐怖呀！我還是回火星好了」、「我還以為點到笨板 原來是marvel板啊」。