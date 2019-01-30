存退休金靠錦囊三招　每月可爽花6萬享受愜意生活



▲打造退休穩定現金流的錦囊三招與注意要點。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

面對退休，很多人都還沒做好準備，一來是不知道如何準備，二來是以為政府會幫你買單；投資專家提醒，想退休後過天堂般的愜意生活，不能只靠政府，要及早規劃理財。而投資還是要從「長」計議，建議可透過錦囊三招：存股、定期定額買基金、購買利變型年金保單3大策略來達成。

根據老年年金法定請領年齡規定，2026年以後，必須65歲才能請領年金，如果勞工22歲開始工作投保勞保，到65歲退休，從勞保局網站提供的資料試算，每個月只可以領到3萬525元退休給付。

如果勞工65歲退休後在北部生活，每月至少想要有6萬元可支配所得，扣除上述的退休給付後，資金缺口還有3萬元，以餘命20年計算，需要準備3萬元x12（月）x20（年）=720萬元。

到底要怎麼存到這720萬呢？儘管仍有不少人喜歡以存款方式準備退休金，但理財規畫顧問提醒，利用存款存退休金，小心利息被通膨吃掉，累積的速度太慢，並不是有效率的方法。

而且退休後的生活長達20-30年，更不可能都在旅遊，所以如何存到退休金並且延長退休金使用時間，就是一大規畫重點。新富聯合理財規畫顧問公司副總經理、認證理財規畫顧問（CFP）黃正勳建議，最好的方法就是：「只提領退休金的固定生息的收入」，用穩定的現金流的方式，支應未來長達20年的養老生活，首先當然是檢視自己的退休金缺口，再評估自己能夠承受的風險程度來選擇不同的工具。

第1招》存穩定配息、高殖利率個股：

這一招比較適合主動積極型的股票族，建議利用存股方式，挑選現金殖利率超過5%的個股，創造更高的報酬率，但因為是投資個別公司，每年配發的現金股息可能會隨著公司獲利情況不同而變動，若不符合收益期待，需要更換投資組合，屬於較積極的方法。假設從45歲開始每月投入約1.75萬元存中華電，存到65歲退休時，帳戶中不僅有價值逾700萬元的股票資產，每年還可拿到36萬元股息，等於每月多出3萬元收入。

第2招》定期定額買基金：

若是稍微保守一點的人，建議可以選擇以定期定額的方式，購買基金，不管是直接買單一基金，還是用基金保單一籃子的投資方式，不間斷持續投資20年，帳戶同樣可累積到7百多萬元，讓退休後的20年，每月多出3萬元資金運用。

第3招》利變型年金險理財：

更保守一點的人，則可以購買年金險保單來確保退休後的收入，年金險可一次或分期繳交保費，到特定時間點，再一次或分期領取保險年金。且投資報酬率會根據市場利率變動，收益率高於定存，約為2%，雖然沒有像股票基金報酬率這麼高，但至少在退休後確定給付率最高。