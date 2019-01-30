外資看壞台積電　晶圓瑕疵損失逾100億元

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

台積電晶圓瑕疵事件，多數法人持看法樂觀，表示此事件衝擊有限，但不免影響季度營收1%、逾100億元。

雖然台積電一再重申，目前估計不影響第1季財測，意即，第1季營收73億至74億美元（新台幣2249億元到2280億元）仍可達陣，但外資不這麼想。

台積電前（28日）晚爆發晶圓瑕疵，將報廢上萬片晶圓，但連兩日重申不會影響財測目標，希望穩住法人信心。外資也根據此事件調整對台積電第1季評估，但普遍認為，晶圓瑕疵事件不致帶來重大影響。

外資認為，由於台積電迅速回應事件影響，加上客戶原本就還有大量庫存，需要兩個季度來消化，影響不若旺季時候來的巨大。

其中，滙豐證券看法最背光，預估此事件可能影響台積電首季營收短少5%，約影響全年營收1%，按台積電財測估算，至少逾百億元。

前外資分析師陸行之則在臉書Po文指出，12與16奈米的單價應該也比平均值高，且指出這家出問題的供應材料是光阻劑（Photoresist）。

陸行之表示，為何台積電創辦人張忠謀退休不到一年，台積電老是被相害而出狀況，包括去年8月的病毒感染事件，且連續數次下修年度財測。

陸行之質疑，是台積電運氣不佳，還是皮帶鬆了？希望CC總（指台積電總裁魏哲家）盯緊些，不要再讓投資人失望了，這已經不像我們過去認識的台積電。

據了解，台積電在光阻劑較知名的供應商包括日商信越、JSR 與陶氏化學等三家，更有人傳言報廢的晶圓片數高達9萬片，相較台積電發言體系所說的「上萬片」衝擊來的大許多。