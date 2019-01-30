雲端最有錢／想要財運旺招貴人退小人　專家有方法

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2019年、豬年己亥年，哪個星座財運最旺? 另外，從紫微斗數流年看台股，豬年將會先下後上，哪些產業有機會突圍而起? 雲端最有錢第5集，邀請到星星教授安格斯、股市憲哥賴憲政與主持人深度分析，教您轉運補財庫。

12星座2019之最 誰財運最旺? 誰會破財?

火象星座財運旺；風象星座整年財運會來自於合作夥伴；水象則是金錢運呈現不斷上揚之姿。其中金牛座財運可望旺兩年。

豬年己亥年 台股流年「先下後上」

2019的流年四化，分別是武曲化祿，貪狼化權，天梁化科，文曲化忌。台股可望先下後上、否極泰來，選股策略首重:5G與生技。

投資需要翻轉 人生也要轉職拚一下!

很多上班族就希望自己能夠轉職，薪水翻一番，人力銀行曾經調查過，半數以上的上班族，在上半年有轉職打算，那麼，今年適合轉職的星座有哪些!

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。