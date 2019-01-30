台股開盤跌15點　股民賣股過年萬點封關有壓



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（30）日農曆年前封關，受到蘋果公司公布財報獲利穩定，美股收盤漲跌互見，牽動今日大盤及蘋概股表現；在台積電開盤續跌下，集中市場加權指數開盤下跌15.62點，以9915.97點開出，但隨著大立光力抗空頭，帶動光電股走升下，指數一度翻紅，大盤跌幅收斂，目前指數最高來到9934.63點。

蘋果今日凌晨公布去年最後1季財報，結果營收約843億美元，獲利約200億美元，但是iPhone銷售額較前年同期下滑15%，靠著音樂、電影、應用程式和其他服務的營收成長抵銷iPhone的銷售下滑，促使蘋果股價盤後上揚3.5%。

因美國科技股財報不佳，加上美國司法部正式起訴華為的訊息傳出，昨日亞洲股市普遍走弱，受到國內外利空夾擊，台股萬點行情曇花一現，昨日集中市場加權指數終場以9931.59點作收，下跌81.74點，跌幅0.82%，成交量僅新台幣880億元。

美股周二漲跌互見，因科技股在蘋果發布業績前走低，而3M和其他工業股上漲，推升道瓊指數；道瓊工業指數收漲51.74點或0.21%，報24,579.96點；標普500指數收跌3.85點或0.15%，報2,640點；那斯達克指數下跌57.40點或0.81%，報7,028.29點。

法人表示，台股今天封關，官股行庫若延續買超力道，封關收上萬點希望依舊濃厚，更可替金豬年開紅盤先注入信心；但提醒因國際上仍有諸多事件進行中，像是美中貿易談判、華為事件，再加上其他不確定因素干擾，特別是美股逢財報週，可能會影響台股年後後續表現，應謹慎考慮抱股過年。