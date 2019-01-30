全日空看好亞洲航空市場　豪砸1300多億買38架新飛機

▲日本最大的航空公司全日空（All Nippon Airways，ANA）。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

日本最大的航空公司全日空（All Nippon Airways，ANA）為持續深耕亞洲市場，將向美國波音公司（Boeing）和歐洲空中巴士（Airbus）訂購38架飛機，總價約43.3億美元（約新台幣1324億元），且將收購菲律賓航空母公司PAL Holdings的部分股權。

據《路透社》報導，全日空將向美國波音公司訂購20架737 MAX客機，並向歐洲空中巴士訂購18架A320neo，全日空表示，他們還握有10架波音737 MAX客機的選擇權，也就是說，全日空與美國波音公司的潛在交易達30架客機。

對於購買新客機的計畫，全日空表示，鑒於亞洲整體和新興國家經濟持續增長，該公司預期亞洲航空市場的需求將進一步提升。全日空也將以9500萬美元收購菲律賓航空母公司PAL Holdings的部分股權，代表全日空對該公司和菲律賓航空市場的前景充滿信心。

路透指出，美國政府正與日本政府討論一項貿易協定，美國政府要求日本必須削減對美國的貿易順差。但全日空副總裁Hideki Mineguchi表示，這次向美國波音公司訂購737 MAX客機，日本政府並沒有提出要求。

據了解，全日空向歐洲空中巴士訂購的18架A320neo，價值約為20億美元，預計將交由該公司旗下的廉價航空公司樂桃航空（Peach）做使用。