玩具反斗城關門衝擊　美玩具銷售額2018年縮減2％

▲美國玩具反斗城（Toys 'R' Us）。（圖／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國玩具零售商「玩具反斗城」（Toys 'R' Us），因不敵市場變化以及負債問題，於去年9月宣告破產，而據市場研究公司NPD Group的數據，這樣的發展讓美國玩具業去年的銷售額縮減約2%。

據CNBC報導，市場研究公司NPD Group近期發布一份告告，裡面的數據指出，去年美國消費者在玩具上的花費達216億美元，卻低於2017年的220億美元，總體縮減約2%。NPD Group的副總裁Juli Lennett指出，去年在玩具反斗城宣布破產後，對於美國玩具業前景的傳聞滿天飛，其中有傳言指稱，美國玩具業將出現雙位數的負成長率。因此Juli Lennett認為，美國玩具業去年的銷售額僅縮減約2%，表現算是相當穩健。

玩具反斗城退出市場的消息傳出後，受到美國消費者的懷舊情緒推動，玩具銷售在去年上半年增加7%。面對玩具反斗城退出市場後留下的市場大餅，Target、沃爾瑪（Walmart）等零售通路都嘗試擴大其玩具銷售，但賣場空間仍略嫌不足，也因此影響玩具整體銷售額。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 表示，對於玩具反斗城的懷舊情緒以零售通路的銷售，並非能帶動全年的玩具銷售，因為據NPD Group的數據，去年第四季玩具銷售額下降約6%，代表其他零售商只能填補玩具反斗城留下的市場份額中的35％。

而有外媒報導指出，在玩具反斗城退出市場一段時間後，傳出有前玩具反斗城的高層主管與玩具製造商進行聯繫，希望能為玩具反斗城推出復出計畫，重新擦亮這塊招牌。