蘋果財報出爐符合外界預期　iPhone營收大減

▲美國蘋果公司在29日美股盤後公布財報，表現與外界預期大致相同，但iPhone營收仍低於市場預期。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

美國蘋果公司在29日美股盤後公布財報，表現與外界預期大致相同，但iPhone營收仍低於市場預期，顯見蘋果仍沒擺脫iPhone需求放緩的衝擊。在財報公布後，蘋果股價盤後一度上揚3%。

綜合外電報導，據蘋果公布的財報顯示，2019財年第一季，營收為843億美元，較市場預估的839.7億美元優。每股收益為4.18美元，優於市場預期的4.17美元。雖然蘋果這次是首次不公開iPhone等產品的實際銷量，但從本季iPhone營收也能看出全球iPhone需求目前仍拖累蘋果，本季iPhone營收為519.8億美元，但去年財年同期卻是611.0億美元，也低於分析師預期的526.7億美元。

但蘋果在Mac、穿戴式裝置、住家等其他產品配件以及服務事業的營收的創下新紀錄，其中Apple Music、App Store等服務的營收來到108億美元，符合市場預估。Mac和穿戴式裝置的營收則分別為74.1億美元和73.1億美元，都較上個財年同期出現成長。

蘋果執行長庫克表示，中國大陸市場的發展確對蘋果營收產生影響，但已長期來看，來自中國大陸市場的營收仍是略有增長，他認為宏觀經濟因素將消消長長，蘋果將繼續關關注市場動向。庫克也提到，全球蘋果裝置數在2019財年第一季來到14億部，創下歷史新高，這是對客戶滿意度和忠誠度的一個很好的證明，在這樣的基礎下，有助於蘋果推廣其服務業務。

展望2019財年第二季，蘋果預估營收約落在550億美元至590億美元之間。