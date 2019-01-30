外資力挺台股連3周吸金　2大選股方向搶賺年後紅包行情先卡位

▲在外資力挺下，法人認為台股有望以萬點之姿封關，年後紅包行情也可期待。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

全球股市近期多頭走勢持續增強，國際資金看好新興亞股，台、韓上周分別吸金11、13.7億美元，在台、韓領軍下，上周資金淨流入25.95億美元，也是去年1月中以來最大流入金額。台股連續3周吸金，法人認為，在封關前有望挑戰萬點行情，甚至年後紅包行情也可期待。

中國信託投信表示，美國財報季加持，上周晶片類股財報表現帶動費半指數大幅彈升，激勵台股相關半導體供應鏈一同走高，激勵加權指數上漲1.36%，連續3周收紅盤。儘管台股今天將進入春節前的封關，不過強勁走勢使外資在期現貨大幅加碼，外資已連續第3周流入，上周金額更擴大至近11億美元，預估短期盤勢在內外資加持下仍有一定支撐。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，加權指數走勢強勁，上櫃指數周線也上漲2%，今年以來強漲4.53%，領先加權指數表現，更以中小型股表現較為活躍。本周台股雖僅有3個交易日，不過，因上周末美國總統川普已簽署臨時支出法案，將終止聯邦政府停擺僵局，加上大陸副總理劉鶴將赴美會面協商，市場普遍預估將有樂觀的共識出現，預計將再帶起大盤多頭局勢，台股在封關前有望挑戰萬點行情。

此外，美國多家重量級企業陸續公布財報，周俊宏說，以科技類股代表如蘋果、微軟及臉書等最受關注，產業營運展望將牽動台灣蘋概股表現，將為大盤短線能否站上萬點的關鍵因素。

隨著農曆年長假將屆，按照過去經驗來看，指數多呈現量縮觀望，但以目前市場情緒樂觀來看，年後的紅包行情仍可期待，布局將會以產業、個股為主，看好展望轉佳的半導體、資料中心、5G、汽車節能（專注於節能減碳與自動駕駛）等類股表現。