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台股狗年今封關衝刺收紅　台指期小漲開出後翻黑力守9900點

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲台股今天封關力拚收紅期盼畫下完美句點，台指期今天呈現震盪走勢，早盤守在9900點之上。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果財報符合市場預期，盤後股價上漲逾3%，美股4大指數跌多漲少，亞股也跟著疲軟走勢，台指期今（30）日小漲開出，以9925點震盪走高，電子期指小幅走跌、金融期指則呈現上漲態勢，早盤翻黑小跌6點，力守9900點整數關卡之上。

市場靜待美國聯準會（Fed）決策，以及美國企業財報，美股4大指數跌多漲少，其中道瓊工業平均指數盤中一度大漲逾百點，尾盤漲勢暫歇，終場51.74點，漲幅0.21%，收24579.96點；那斯達克指數則下跌57.4點，跌幅0.81%，以7028.29點作收；標準普爾500指數收低3.85點，跌幅0.15%，報2640點；費城半導體指數尾盤下滑18.15點，跌幅1.45%，收1236.25點。

股期雙市周二（29日）震盪走低，台股一開盤隨即跌破萬點，指數一路開低走低，盤中一度向下低探9893.96點，終場下跌81.74點，收在9931.59點，成交金額880億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超31.02億元，其中自營商賣超8.88億元，投信賣超5.01億元，外資及陸資賣超17.13億元。

台指期昨天也呈現疲軟態勢，3大期指各自表態，盤中一度跌下9900點關卡，所幸尾盤跌幅收斂，下跌63點，以9923點作收，與現貨相較，逆價差8.59點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5706口至2萬5418口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6779口至5萬2207口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨,亞股

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