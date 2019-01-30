　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

防桶裝瓦斯聯合漲價　公平會動起來「法律無假期」最高可罰5000萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼轉再緊都漏氣！快檢查瓦斯桶TPA標誌　7萬支「隱形炸彈」流全台。（圖／記者許力方翻攝）

▲為配合穩定物價政策，公平會表示，桶裝瓦斯業者若在春節期間聯合漲價，最高可罰5000萬元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，為配合穩定物價政策，公平交易委員會表示，桶裝瓦斯是重要民生用氣，為避免瓦斯業者在過年期間聯合漲價，將會關注業者動態，宣示「法律無假期」的執法決心，一旦查獲有違反聯合行為，最高可處以新台幣5000萬元罰鍰。

春節物價蠢蠢欲動，行政院近期啟動穩定物價小組，要求經濟部、公平會、農委會等相關部會嚴格監督民生物資的供需與價格情況。公平會表示，已函請桶裝瓦斯相關公會轉知所屬會員應尊重市場機制，不得有違反聯合行為禁制規定等行為，否則一經該會查證屬實，將予嚴處，最高可處罰鍰5000萬元以下罰鍰，呼籲業者勿以身試法。

公平會進一步指出，不同縣市的桶裝瓦斯價格互有差異，這與當地地理環境、市場結構、經營家數多寡、消費者使用程度及物價水平等因素有關，由於各瓦斯行向不同的分裝場進貨，進貨成本並不相同，且經營地點不一，成本也有差異，因此業者參考經營成本與市場供需情形自由競售，才符合公平競爭的市場機能法則。

公平會強調，如果業者在決定價格過程中，涉及人為不當限制競爭或聯合漲價等情事，隨即違反公平交易法相關規定，若查獲有具體違法事證，將依公平交易法予以嚴懲。

ET快訊
批高雄市政府垃圾　館長道歉了！「我比較垃圾」
《聲林》爆紅10歌手「重現12年前星光幫」網路人氣王是她
韓國瑜將到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

關鍵字：公平會,瓦斯,春節,農曆,過年,物價,民生,物資,公平法,聯合行為

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

防桶裝瓦斯聯合漲價　公平會動起來「法律無假期」最高可罰5000萬

貿協成立聯誼會助推新南向　4百企業家想加入

CPTPP生效後產業鏈將轉移　貿易局：受影響最深是紡織業

債市投資甜蜜期來了！　多元收益債ETF成領息族新寵兒

華銀百周年慶冠蓋雲集　林明成：下個百年朝向亞太一流

新壽案教訓！金融股權透明化　顧立雄年後約談金融家族

聯電估第1季毛利率僅剩5%　10年同期新低

永大董事會通過日立收購案　小股東不排除提告

過年送禮旺季加持　大成、泰山買單敲進　股價紅不讓

大陸晉華訴訟未果　聯電重申會捍衛公司權益到底

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

守不住「CUBA最強後衛」張寧　林書豪發火：你在幹什麼！守

楊雅筑深夜指纏博焱！　 「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍

防桶裝瓦斯聯合漲價　公平會動起來「法律無假期」最高可罰5000萬

貿協成立聯誼會助推新南向　4百企業家想加入

CPTPP生效後產業鏈將轉移　貿易局：受影響最深是紡織業

債市投資甜蜜期來了！　多元收益債ETF成領息族新寵兒

華銀百周年慶冠蓋雲集　林明成：下個百年朝向亞太一流

新壽案教訓！金融股權透明化　顧立雄年後約談金融家族

聯電估第1季毛利率僅剩5%　10年同期新低

永大董事會通過日立收購案　小股東不排除提告

過年送禮旺季加持　大成、泰山買單敲進　股價紅不讓

大陸晉華訴訟未果　聯電重申會捍衛公司權益到底

絕對抓得住男人心！4個口愛小技巧學起來保證男友會瘋掉

西班牙羽球后馬琳恐傷缺半年　爭2020東京奧運資格受影響

防桶裝瓦斯聯合漲價　公平會動起來「法律無假期」最高可罰5000萬

艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…牽手新男友走紅地毯

亞足賽／射手阿里世界波！卡達4比0虐阿聯　隊史首闖決賽

他爽看A片…驚見女友變莉莉子！一劍浣春秋：假到不行的幻想文

CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

「和偶像交往的機率」算出來了！　日學者認證：跟小行星撞地球一樣

春節發燒、腹瀉何處去？　一張表揭「27家部立醫院」誰開診

前車太慢？轎車國道上狂切車道　網友：原來是在跳恰恰...

財經熱門新聞

只要銅板價！日賣場現行動電源拋..

裕隆嚴凱泰追思音樂會照片曝光

債市投資甜蜜期　這資產成領息族..

CPTPP生效後產業鏈將轉移　..

三星推軍規級三防手機

北市第一凶宅年年有10餘人搶買

華銀百周年慶　未來將朝亞太一流

郵局不能領200元了！中獎發票..

上萬晶圓傳瑕疵　台積電證實清查..

貿協成立聯誼會助推新南向　4百..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

453據點換新鈔起跑　3秘訣省..

新壽案　顧立雄要約談金融家族

遠東新化纖廠發生火災　遠東新回..

更多熱門

相關新聞

春節安維工作首日　永康警緝毒有成

加強重要節日安全維護工作首日，台南市永康分局以優勢警力，針對特定營業場所和轄區治安要點實施擴大臨檢、取締酒後駕車及防制危險駕車等專案勤務，大橋派出所及永康派出所分別查獲K他命等毒品，29日上午偵查隊更是一舉逮獲女藥頭，搜出多包安非他命毒品，充分展現緝毒決心。

過年送禮旺季加持　大成、泰山買單敲進　股價紅不讓

廚餘禁養豬　花蓮實施配套措施

朱銘美術館　走春PARTY藝起來

家事達人公開去除「重油汙」秘訣

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

下班擠地鐵…轉頭看「女神站旁邊！」

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

圈粉！Lisa 100秒辣抖翹臀　網噴鼻血

江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！

工地裝修到一半！老闆偷塞5萬年終

《聲林之王》網路人氣王是她！

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面