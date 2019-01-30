防桶裝瓦斯聯合漲價　公平會動起來「法律無假期」最高可罰5000萬

▲為配合穩定物價政策，公平會表示，桶裝瓦斯業者若在春節期間聯合漲價，最高可罰5000萬元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，為配合穩定物價政策，公平交易委員會表示，桶裝瓦斯是重要民生用氣，為避免瓦斯業者在過年期間聯合漲價，將會關注業者動態，宣示「法律無假期」的執法決心，一旦查獲有違反聯合行為，最高可處以新台幣5000萬元罰鍰。

春節物價蠢蠢欲動，行政院近期啟動穩定物價小組，要求經濟部、公平會、農委會等相關部會嚴格監督民生物資的供需與價格情況。公平會表示，已函請桶裝瓦斯相關公會轉知所屬會員應尊重市場機制，不得有違反聯合行為禁制規定等行為，否則一經該會查證屬實，將予嚴處，最高可處罰鍰5000萬元以下罰鍰，呼籲業者勿以身試法。

公平會進一步指出，不同縣市的桶裝瓦斯價格互有差異，這與當地地理環境、市場結構、經營家數多寡、消費者使用程度及物價水平等因素有關，由於各瓦斯行向不同的分裝場進貨，進貨成本並不相同，且經營地點不一，成本也有差異，因此業者參考經營成本與市場供需情形自由競售，才符合公平競爭的市場機能法則。

公平會強調，如果業者在決定價格過程中，涉及人為不當限制競爭或聯合漲價等情事，隨即違反公平交易法相關規定，若查獲有具體違法事證，將依公平交易法予以嚴懲。