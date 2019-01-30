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國保10年大限快到期錯過少領逾50萬　5大QA一次搞懂「不繳會怎樣」

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▲▼針對高齡者開辦的以房養老政策，9月底申貸額突破百億。（圖／路透社）

▲國民年金保險10年大限只到1月31日，5大QA讓你一次搞懂「不繳會怎樣」。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

國民年金保險緩繳「十年大限」將在1月31日陸續到期，只要有一個月欠費超過10年，將喪失月領基本年金資格，只能改採B式，每個月少領2677元，以國人平均餘命83歲計算，終生恐損失50萬元以上，屆時也將影響領取其他給付的資格，5大QA讓你一次搞懂「不繳會怎樣」。

‧未來會找到工作，為什麼現在要繳國民年金？

國民年金保險也就是俗稱的「國保」，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並會自動納保，目前以勞保投保薪資分級表第一級1萬8282元為月投保金額，每月保險費由政府負擔4成（658元）、被保險人自付6成（987元）。

國民年金提供民眾在遭逢生育、老年、重度身心障礙或死亡事故時，相關的給付保障。此外，每繳一筆國保保費，也能累積國保年資，屆時符合請領老年給付時，若國保和勞保都有年資，則可兩邊同時請領，退休生活更能有所保障。

‧最後補繳期限該如何算嗎？

保險費以每2個月為1期計算，勞保局會在次月底寄發繳款單，通知被保險人於再次月底前繳納，舉例來說，1、2月份的國民年金保險費，勞保局會在3月底寄發繳款單，被保險人應於4月底前繳納。

所謂的國民年金10年補繳大限，指的是每月保費的繳款期限加10年，例如97年10月保費，花花繳款期限為98年1月31日，逾期未繳者於108年1月31日前都可以計息補繳，繳納後保險年資照樣累計，確保給付權益。

▲▼新台幣、錢、鈔票。（圖／ET示意圖）

▲根據統計，「欠費首月為97年10月之被保險人」約有102.6萬餘人尚未繳，終生恐少領逾50萬元。（圖／ET示意圖）

‧保費欠超過10年會有影響嗎？

不繳納保費將會大大影響請領給付的權益，超過10年的欠費將不得補繳，無法計算保險年資，同時也會影響身心障礙年金基本保障（4872元）及老年年金擇優領取A式（A式金額至少3628元）。

另外，民眾若遭遇意外時，屆時有積欠保費未繳，勞保局將會暫行拒絕給付，包括「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。

‧忘了有沒有繳，該如何查詢？

國民年金訂有「10年條款」，若納保人欠費超過10年，除了這段期間年資將作廢，恐影響未來領取國民年金的額度，不過究竟該如何查詢繳費紀錄？勞保局提供4種查詢方式，首先是可寄信到台北市中正區濟南路二段42號查詢繳費紀錄，再者是若持有自然人憑證，報稅期間持有自然人憑證的民眾可登入勞保局全球資訊網／e化服務系統線上列印，或到7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商查詢下載國民年金繳費證明（須自付列印費用）。

第三是沒有自然人憑證的人，可自勞保局全球資訊網／網路e櫃台／國民年金繳費證明申請郵寄，或來電勞保局轉分機6066索取，最後是帶身分證明文件及印章親洽勞保局各地辦事處申請。

‧想繳費但不夠錢該怎麼辦？

被保險人若從國民年金開辦迄今從未繳費過，保費累計下來也是一筆可觀的數目，因此符合個人年所得未達50萬元者，且欠費達3000元以上，可向勞保局辦理分期繳納，最多可分40期，但分期逾期未繳，也會影響給付權益，反之若不符合資格者，必須得一次繳清完畢。

今年初放寬「國民年金保險保險費與利息分期及延期繳納辦法」，勞保局說，只要年滿65歲或符合重度以上身心障礙者，不論年收入多少皆可辦理分期，前3期每期應繳金額依序以被保險人最早欠費的首3個月保險費繳納。另據勞保局統計截至今年1月9日止「欠費首月為97年10月之被保險人」約有102.6萬餘人尚未繳費。

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關鍵字：勞動部,勞保局,國保,年金,保費,給付,勞工,失業

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