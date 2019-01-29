貿協成立聯誼會助推新南向　4百企業家想加入



▲▼外貿協會董事長黃志芳說明指南星俱樂部將為廠商提供數位化服務。（圖／貿協提供）

財經中心／台北報導

為協助廠商拓銷新南向市場，由經濟部國際貿易局與外貿協會在2018年共同設立「新南向國家企業家聯誼會」，提供會員們完整的「經驗交流」與「資訊分享」的空間。為進一步織起「群聚能量」的密切網絡，特建置線上互動平台-「

指南星俱樂部」，於本(108)年1月29日辦理「2019年新春茶會暨『指南星俱樂部』線上互動平台啟用儀式」，吸引400位業者參加，包括智邦科技、華碩、凌華、台達電子、泰山、妙管家、統一、聯華食品、亞而特與富樂夢等知名企業，幫助在新南向市場打拚的臺灣廠商團隊，建立一個極佳的互動平台。



外貿協會董事長黃志芳首先歡迎9位新南向國家駐台代表與會，表示根據國際貨幣基金(IMF)預測，2019年全球的經濟成長將趨緩，成長率可能減至3.7%，而新南向市場則是帶動全球經濟成長的重要能量，例如印度經濟成長7.4%，東

協五國(印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南)經濟成長可達5.2%，新南向市場台灣而言日趨重要。貿協去年成立的新南向企業家聯誼會，目前已擁有1,400家會員，今年更為台灣廠商量身打造一個多元化的數位互動「指南星俱樂部

Southern Star Club」，透過這個平台連結國際貿易局、外貿協會、台灣業者、海外台商、國際買主與駐外單位，即時掌握商情及商機，打造一個極具效率的拓銷工具。

活動下半場邀請台灣經濟研究院主任孫明德預測2019年新南向市場經濟趨勢，孫主任表示，雖然今年全球經濟疲軟，但黑暗中仍有點點亮光，例如印度就是一個重要的亮點，在中國經濟成長趨緩下，同樣擁有龐大內需市場的印度，經

濟仍然表現亮眼；東協更受惠中美貿易戰的轉單效應，成為全球備受矚目的市場，特別是越南，更值得我們持續關注。前來參與「指南星俱樂部」開站儀式的亞而特科技股份有限公司董事長王素英表示，外貿協會成立的「新南向企業家聯誼會」，將有意赴新南向市場拓銷的廠商凝聚在一起，透過各種活動，彼此分享當地的經商經驗，更藉由這樣的聯誼與交流，從中獲得不少商機。藉由「指南星俱樂部」能透過網路互動的方式，快速獲取資訊，對廠商與海外市場的交流非常有利，也非常感謝外貿協會持續以多元化的形式協助廠商。



「指南星俱樂部」透過「了解廠商需求-貿協幫您敲門」，外貿協會據此為廠商擬定拓銷策略；此外，外貿協會的駐地外館是各位業界先進最強而有力的後盾，外館同步上線使用此平台，達到「無國界互動-台灣隊緊緊相連」，此三

大特色功能將與廠商們合力發掘商機。在今天的活動現場中，外貿協會14位新南向市場的駐外主任與經理也透過直播方式同步上線，與廠商互動。

「新南向國家企業家聯誼會」除了打造「指南星俱樂部」之外，2019年也將增辦實體活動場次，包含小型交流會、海外人才媒合會與市場報告會等，藉由線上結合線下的活動，結合廠商與政府並肩赴海外布局。