CPTPP生效後產業鏈將轉移　貿易局：受影響最深是紡織業

▲CPTPP去年底開始生效，第一輪國家將開始陸續實施降關稅，貿易局研判，這會牽動生產帶動產業供應鏈轉移，受影響最深的將會是紡織業。（圖／達志影像／美聯社）

記者馮建棨／台北報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)去年開始逐步生效，目前已經有日本在內的7個國家開始實施，另外還有4個國家正在進行國內修法，經濟部貿易局今天（29日）表示，會持續與第一輪國家溝通，同時國內也要修法尋求共識，才能讓台灣儘快加入。

根據貿易局資料顯示，「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)在去年12月30日生效，CPTPP占全球的國內生產毛額GDP有13％、總額逾10兆美元並擁有約5億人口，本協定生效後未來將撤銷會員國間內逾95％農產品及工業品關稅。目前墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南7個會員國已完成國內審查，不過馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等4個簽署國，還在等待國內程序完成。

CPTPP開始實施之後，對我國的影響，貿易局說，台灣如果沒加入，受影響最大的可能是「紡織業」，這是因為CPTPP最主要就是調降關稅，這會迫使生產端會找尋最有利的地點，這會牽動業者轉移生產基地，另外生產過程也會看原料來源的占比，若是太多原料來自台灣可能會影響後續降稅，種種因素都會迫使生產鏈改變。貿易局提醒，現在越南已經加入CPTPP，已經吸引眾多紡織業前往設廠。

當現在CPTPP才剛開始實施，後續要如何讓台灣在第二輪加入，貿易局說，現在要先跟第一輪的11個國家溝通，會進行非正式的諮詢，同時國內也要進行相關的修法，才能對外宣布說「我們準備好了」。

至於日本對於台灣阻擋「核食」進入恐會影響日本是否同意我國加入CPTPP，貿易局說，會儘量溝通。

▼CPTPP去年底開始生效，第一輪國家將開始陸續實施降關稅，貿易局研判，這會牽動生產帶動產業供應鏈轉移，受影響最深的將會是紡織業。（圖／達志影像／美聯社）