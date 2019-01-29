債市投資甜蜜期來了！　多元收益債ETF成領息族新寵兒

▲根據統計，國內債券ETF規模已突破4000億元，成為近年來投資人的新寵兒。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣債券ETF掀起掛牌熱潮，尤其近2年快速成長，市場規模已突破4000億元大關，產品的多元性及費用率皆與國際市場接軌，如今已成為市場上的新寵兒，中國信託投信抓住此趨勢，推出2檔投資等級債券ETF，今（29）日正式掛牌上櫃，提供追求收益的ETF投資人提供新選擇。

中國信託投信今天掛牌的中國多元收益債券ETF傘型基金，包括「中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金」（簡稱：中信高評級公司債，代號：00772B）及「中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金」（簡稱：中信優先金融債，代號：00773B），這2檔的成份債都是投資等級債券。

中國信託多元收益債券ETF基金經理人張勝原表示，回顧去年投資級債受到美國接連升息衝擊，全年下修幅度約為8至9%，不過今年初以來市場氣氛轉佳、加上美國聯準會轉趨鴿派，債券市場明顯回暖，而投資級在跌深過後也出現反彈。

張勝原認為，去年升息環境下，投資級債殖利率已拉到相對高點，加上面對今年升息即將終止的狀況下，將有利於較高評級債券的表現，現階段正是投資級債進場的好時點。

隨著今年市場風向，中國信託投信發行首檔債券ETF即鎖定投資級債，分別為高評級公司債、以及具有代表性的金融產業債，而透過債券ETF工具，投資人也可以小額參與、穩定每季息收及享有相對低的成本，跟著指數輕鬆投資債券市場。

張勝原建議，對於有收益需求的投資人，若因股市波動較大，想改投資債券，就可以利用債券ETF，從存股族晉升至存債族，加上債券ETF含有相對高的收益，更適合做為長期領息的好工具。