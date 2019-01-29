華銀百周年慶冠蓋雲集　林明成：下個百年朝向亞太一流

▲華南金副董林明成盼下個百年可以朝向亞太一流金融機構。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

華南銀今(29)日舉行百周年酒會，華南金副董林明成致詞時表示，「希望華南金下個百年可以朝向亞太一流金流機構邁進」。董事長吳當傑則表示，感謝貴賓蒞臨祝福，感謝一世紀以來，一起陪伴客戶經濟成長、金融風暴的挑戰，感謝所有前輩、創辦人林熊徵，感謝當時華南銀行董事長、現任華南金控副董事長林明成順利拿到第一家金控執照，跨足到證券、產險等領域的努力，已累積700萬的客戶，還要感謝政府的信賴。

華南銀行為慶祝成立滿一百周年，於29日舉辦「華南銀行100周年慶祝酒會」，晚會的活動以「百年傳承，永續華銀」為主軸，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑表示，回顧一百年來華南銀行所走過的足跡，承先啟後，勇敢造夢，並向下一個里程碑邁進。

晚會現場邀請到行政院院長蘇貞昌及立法院院長蘇嘉全致詞，並有行政院副院長陳其邁、財政部長蘇建榮、法務部長蔡清祥、金管會主任委員顧立雄、行政院政務委員龔明鑫等多位政府首長出席祝福，晚會安排台北愛樂管弦樂團及新竹尖石鄉原住民學童接續演出，美聲歌后家家壓軸演唱，到場祝賀之貴賓多達900餘位。

▲行政院長蘇貞昌到華銀百周年慶酒會致詞（圖／記者吳靜君攝）

▲立法院長蘇嘉全（圖／記者吳靜君攝）

吳當傑表示，雖歷經了一百年的歲月，華南銀行迄今仍堅守著不變的初衷，秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，持續求新求變，努力成為「最受信賴、最具熱誠、最能創新」的銀行。華南銀行因有堅實的企業文化，才能百年淬鍊，屹立不搖，近年更以「法治、風險、人才、科技」四大方向為工作核心，恪遵法規，落實內部治理，積極投入扎根工作，完善經營體質。未來，華南銀行將結合海內外近200處營運據點，持續提供客戶最優質的產品，並以最好的服務品質回饋給客戶，與客戶攜手再創無限個百年風華。