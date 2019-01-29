永大董事會通過日立收購案　小股東不排除提告

▲永大董事會通過日立收購案。（圖／翻攝永大官網）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）今天（29日）下午召開董事會，會中通過審議委員會決定接受日立以每股60元，公開收購永大100%股權，針對這樣的結果，獨立董事陳世洋表示，市場派均不能接受，甚至有小股東提出，不排除提告董事會背信。

永大3位獨立董事陳世洋、廖錦玉及謝永明所成立的審議委員會，昨天（29日）下午討論審議日立公開收購永大100%股權案，會議結果2票比1票，同意接受日立以每股60元公開收購永大案，對此，永大今天下午召開董事會，針對此案進行討論。

永大今天下午的董事會，經過四小時會議討論，原本九席董事，由於日立代表和許瑞君迴避，最終以鄭萬來、蔡鋒杰，以及兩席獨董廖錦玉及謝永明四票贊成，比上獨董陳世洋、外資花旗及匯豐銀行三票反對，記名多數決通過日立公開收購案。

此外，外資花旗代表及獨董陳世洋會中提出日立公開收購數量比率應調整回到38.32%，而非21.66%的議案，此項臨時動議則是以三票贊同比上四票反對，遭到否決，對於這樣的結果，陳世洋表示，市場派均不能接受。

據悉，日立公開永大100%股權，但是目前可以掌握的股權，包括日本日立、員工持股信託、福委會、許作立個人持股、永大文教基金會共22.16%，不過市場派人士認為，公司經營主要的目標應該是要先把永大好好經營，即使要賣公司也應該建立公平機制，價高者得而非賤賣資產，對於這樣的結果，接下來已經有小股東提出，不排除提告董事會背信。