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過年送禮旺季加持　大成、泰山買單敲進　股價紅不讓

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▲大成集團持續拓展餐飲版圖，引進檀島咖啡插旗台灣。（圖／檀島提供）

▲大成集團持續拓展餐飲版圖，引進檀島咖啡插旗台灣。（圖／檀島提供）

記者林淑慧／台北報導

下周就要過年了，國人喜迎金豬年，食品股也迎來產業旺季。受惠年節送禮需求大增，大成、泰山及愛之味今（29）日股價走勢持續上攻，終場以小紅作收；法人表示，內需股不受美中貿易戰影響，可望成為抱股過年的標的。

非洲豬瘟防疫大作戰，國內的肉品大廠業績長期看好，加上農曆春節需求持續上升，大成股價也吸引買盤進駐；法人表示，大成長期注重食安，從飼料到電宰加工產銷一條龍的模式，營運表現長期看好。

泰山近期有龍邦國際的持續加碼，龍邦於28日公告單日取得泰山2,259.8萬股，交易總金額4億元，每單位價格17.7元，母公司加子公司累計持股比率已達20.23%，正式超越保力達集團，躍居為泰山最大股東。

法人表示，農曆春節為送禮旺季，可望挹注泰山營運表現，加上近期大股東買盤持續進駐，推升近期股價走升，今天盤中股價最高來到17.95元，終場以每股17.8元作收，上漲0.56%。

愛之味也有送禮商機加持，也陸續推出具有專利的創新技術，開發高附加價值、高毛利的產品，例如愛之味替雀巢代工的茶飲，去年推出市場上唯一通過有機認證的包裝茶，不僅安全訴求提升，還能藉此拉高售價，法人看好公司長期營運表現，近期也吸引買盤持續進駐。

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關鍵字：過年,大成,泰山,愛之味

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