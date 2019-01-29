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花蓮供貨商混充廢棄物 台泥聲明：2015年已停止合約

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▲▼台泥花蓮廠區、礦山拍攝&amp;碳捕捉成果發表會,鳥瞰台泥花蓮和平廠區,和平工業區專用港,台泥工業港,煤倉,和平發電廠,水泥儲存槽。（圖／記者季相儒攝）
▲台泥花蓮和平廠區。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

針對媒體報導花蓮土資場業者於收受污泥等事業廢棄物後，混入石灰石賣給台泥和平廠當水泥原料，製成水泥，該業者因而遭花蓮地檢署依據廢棄物清理法起訴，台泥今（29）日提出3點澄清聲明，並表示早已於2015年5月與該業者停止合作。

台泥今日發出3點聲明，首先，台泥強調，廠端原物料品管的取樣，是在卡車將原料傾卸至卸料口的過程中多重隨機取樣，並非媒體所稱僅於卡車上層取樣。台泥也會針對每一次進料進行石灰石之碳酸鈣、粘土氧化鋁等純度、水分、粒度與氧化鎂有害物質比例等合規驗收。

台泥與供料廠商簽有供料合約，並嚴格規範驗收標準，不合格可以退貨、拒收及罰款，早在2015年5月地檢署檢察官到廠抽查後，台泥立即停止與此土資場的合約。

第二，台泥每批次水泥均經嚴格內控自檢，並以超過國家標準自我要求，2019年為全台唯一榮獲環保署頒發金級環保標章的水泥業者。

台泥檢視此案發生期間，2010年至2015年標檢局檢驗資料，完全符合國家標準，對客戶絕對有保障。台泥表示，即便廠商惡意於原物料混入廢棄物，但因水泥製程中水泥窯本身具有超高溫、高擾流、高滯留時間等3T特性，經1450℃的高溫燒成後，可有效徹底分解與固結事業廢棄物中的所有有害物質，並不影響水泥品質。

第三，此案發生後，台泥除原有驗收標準程序外，已另外針對原料進料加強化驗，嚴格管控，避免被摻雜事業廢棄物。

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關鍵字：台泥,水泥,廢棄物,台泥和平廠

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