新金寶尾牙總獎金1600萬元　許勝雄：台灣今年景氣「外冷內溫」

▲金寶董事長許勝雄。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

新金寶集團今天（29日）舉辦旺年晚會，席開394桌，祭出總獎金額1600萬元，最大獎項10萬元，會前金寶董事長許勝雄展望今年景氣表示，全球經濟「烏雲罩頂」將面臨更加嚴苛的環境，台灣則是「外冷內溫」的經濟表現。

今年新金寶尾牙由金寶董事長許勝雄、康舒總經理高青山、金寶總經理沈軾榮、泰金寶總經理鄒孔訓一同出席，並在會前召開景氣展望說明，許勝雄特別提到，2019年全球經濟「烏雲罩頂」將面臨更加嚴苛的環境，台灣則是「外冷內溫」的經濟表現，主要內溫則是來自政府投資、台商回流設廠及觀光帶動消費等。

許勝雄提到，國際貨幣基金（IMF）兩度下修2019年全球經濟成長率，目前預估全球經濟今年成長率3.5%、美國經濟成長率2.5%、歐盟經濟成長率1.6%，皆低於2018年成長率；日本今年經濟成長率預估為1.1%，與去年持平；大陸今年經濟成長率預估為6.2%，低於去年；台灣經濟成長率今年預估為2.41%，也低於去年，強調全球經濟「烏雲罩頂」面臨更加嚴苛的環境。

新金寶集團今年尾牙席開394桌，祭出總獎金額1600萬元，最大獎項10萬元，特別由董事長夫人蔡麗珠頒獎給許勝雄，並讚許為「45年最資深員工」，此外，許勝雄提到集團獎勵員工生小孩，光是這八年來就發出2億4492萬6000元的獎金，共催生3711個金寶和仁寶集團的寶寶，堪稱最會催生的幸福企業。