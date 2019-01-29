Sony行動電源狂殺只賣100元！　日本罕見大出清…竟因過幾天就「禁賣」了

▲日網友僅用410日圓就買到SONY 5000mAh的行動電源。（圖／截自推特，下同）

財經中心／綜合報導

近日有多人發現日本3C賣場突然掀起一波行動電源拋售潮，原來售價1000日圓左右的行動電源突然殺價至百元起跳，知名大廠如Sony或Panasonic的行動電源也只要380至480日圓左右，比山寨行動電源還便宜。

事實上，去年日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry- METI) 前年發布了新的電器用品安全法規定，市售所有行動店員都要有PSE安全認證標誌才能販售，該法規寬限期至今年2月1日。

這意味著，自2月1日以後，未取得PSE圓形安全認證的行動電源將不得再販售，因此近日日本商場才會出現這波「跳樓大拍賣」清庫存。

近年來有關行動電源的安全事故發生頻繁，日本自去年起便將行動電源列入電器用品安全法管制對象，隨著寬限期1年的「大限」將至，許多日本電器業者開始急忙出清。

據富士新聞網報導，大行連鎖電器賣場Yodobashi Camera已經大幅降價，原先賣8280日圓的商品近期只賣3980日圓，已出清約8、9成；另一家賣場Edion則表示並未推出特別折扣，法規上路後將另行處理不合規定的產品。