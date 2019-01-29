三星搶佔B2B市場　推Galaxy XCover 4軍規級三防手機

▲三星Galaxy XCover 4軍規級三防手機。（圖／三星提供）



記者邱倢芯／綜合報導

三星電子為了全方位滿足市場需求，不僅推出創新的B2C消費性商品，亦長期洞察B2B商用領域，並鎖定龐大的商業客群，需長時間使用手機，並需暴露在較為嚴峻的工作環境中，三星為其量身訂製主打強固及軍規認證的三防手機 Galaxy XCover 4。

根據行政院主計處統計，全台運輸及倉儲業已達44萬人口，這一類的用戶需暴露在較為嚴峻的工作環境中；因此，三星為其量身訂製主打強固及軍規認證的三防手機Galaxy XCover 4，支援IP68 防水防塵，堅固外型設計與防滑特性，通過美軍MIL-STD-810G 認證軍規防護標準，在惡劣的條件下也能給予手機極佳防護。並針對長時間使用手機的使用者，提供可拆式的電池設計。

此外，可自訂功能的XCover鍵能快速開啟經常使用的APP，操作更省時便捷；並因應公務用途，提供深獲業界讚許的Knox客製化功能， 讓商業用戶獲得更完整的安全性防護。三星表示，此一商用手機將透過中華電信企業客戶處銷售。

三星指出，瞄準台灣保險業、物流業、外送服務業、製造業、建築營造工程業、運輸業、倉儲管理業等大規模企業用戶需求，全新的Galaxy XCover 4以塑膠包裹的外型搭載5吋HD螢幕，不僅纖薄且單手易於握持，其堅固耐用的設計亦符合US美國軍方MIL-STD 810G認證標準，支援IP68防水、防塵等級，讓建築營造工程及運輸業者能夠在極端高低溫、強烈的日照下使用，亦可在風吹雨淋的外送途中操作手機，完美抵禦嚴苛的戶外環境。

此一手機擁有1,300萬畫素主相機鏡頭搭載F1.9大光圈，500萬畫素前置鏡頭搭配LED閃光燈，即使在低光源的工作環境中也能捕捉清晰畫面，不錯過任何細節。

XCover鍵自訂愛用功能 從業人員帶著手套也能輕鬆操作

為了體貼必須在繁忙工作中掌握每分每秒的從業人員，Galaxy XCover 4除了實體按鍵外，也提升了觸控螢幕的靈敏度，使用者連戴上防護手套都能夠方便操作。針對潮濕環境也提供首頁、返回、多工的實體按鍵，便於手濕的使用者操作手機。

其可自訂功能的XCover鍵更能快速開啟經常使用的APP，包括LED手電筒與相機；配備2,800 mAh的可替換電池設計，長時間及海量通話皆不斷電，讓人毫無後顧之憂地完成工作任務。

搭配Knox客製化功能 提供企業用戶更完整全面的資安防護

針對企業用戶採購方案，三星提供從智慧型手機硬體到資訊安全軟End to End的解決方案，讓使用者能透過Galaxy XCover 4使用三星Knox的客製化功能，包括在行動裝置內建國防安全等級的加密空間Knox Workspace，與針對企業的實際使用情境，量身訂做企業專屬的行動載具Knox Configure，幫助企業在安全的環境下存取內部機密資料，滿足企業對於彈性、效率和行動安全的要求。