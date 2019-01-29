iPhone銷售持續低迷　瑞銀：2020年前不會反彈

▲瑞銀（UBS）分析師指出，iPhone銷售持續下滑的問題將於2019財年內繼續困擾著蘋果 。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

iPhone銷售黑暗期恐怕還沒過去，瑞銀（UBS）分析師指出，iPhone銷售持續下滑的問題已延續到本季，並將於2019財年內繼續困擾著蘋果。

華爾街見聞報導，瑞銀分析師Timothy Arcuri周一（28）在報告中表示，他預計在蘋果明年秋天推出2020年新款iPhone之前，iPhone的銷量不會反彈，甚至於這種前景也存在很大不確定性。「蘋果在假日銷售季可能售出6400萬支iPhone，今年第1季則可能售出4150萬支。蘋果2019財年的全部時間裡，iPhone銷量可能會達到1.8億支。」他在報告中也表示，他認為蘋果在中國大陸市場面臨的挑戰可能會持續下去，儘管美中間的貿易協議可能會有所幫助，但對iPhone造成的傷害已然成形。

值得注意的是，Arcuri針對蘋果銷量的預估都低於華爾街普遍共識。多數分析師預測，蘋果去年第4季的iPhone銷量為6800萬支，今年第1季的銷量則為4500萬支，整個財年預期為1.59億支。

蘋果本月初發布營收預警，將2019財年第1季的營收展望由890億美元至930億美元，調降至840億美元，遠低於分析師預期的913億美元，消息一出，使分析師們爭先恐後地調整他們對iPhone的銷售預期。Business Insider報導，雖然Arcuri沒有針對iPhone做出2020年的銷量預估，但他對蘋果今年的營收預測意味著他將繼續看跌iPhone銷量。

蘋果執行長庫克表示，調降展望是因為「一些新興市場」經濟疲軟的影響比蘋果此前預測還要大，特別是中國大陸市場。據研究公司Strategy Analytics上周發布的數據顯示，去年第4季，iPhone在大陸的出貨量為1090萬支，較前年同期減少22%，為2017年初以來在大陸表現最差的一季。

Creative Strategies分析師Ben Bajarin日前指出，蘋果下調展望「不是一次性的事情，我認為這可能是一個長達一年的問題，甚至更長時間，我們還不知道iPhone銷量的底部在哪裡。」而Sanford C. Bernstein分析師Toni Sacconaghi認為，目前最大的問題在於蘋果累積了多少iPhone庫存，若庫存量達500萬支，將對蘋果股價造成壓力。