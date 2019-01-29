外勞年匯出資金高達30億美元　央行簡化申報外匯收支交易流程



▲中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

外勞一年匯出資金高達30億美元！中央銀行為簡化仲介代結匯流程，今（29）日發布「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」修正，簡化外勞仲介業者為外勞代結匯申報程序，刪除原先應檢文件 「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑」，並自即日起生效。

央行外匯局副局長賀培真指出，目前在台的外勞超過70萬人，去年前11月，匯出資金超過28億美元，平均每位外勞一個月匯出367美元，一年下來約匯出30億美元。其中，家庭看護一個月所得約647美元，若為產業勞工，所得約902美元。隨著台灣基本工資上調，加上政府開放外勞人數增加，估計未來外勞匯出金額可能隨之擴大。

另外，央行也於22日召開「有關科技業者與銀行合作辦理外籍勞工薪資匯款及結匯申報相關事宜」會議，針對第27點第1款刪除評鑑證明文件乙節，建議勞動部本於保障外籍勞工權益立場，持續或進一步檢討妥為管理私立就業服務機構，以及建議金管會持續督促並宣導銀行業辦理跨境匯款時，應遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」及其相關規定。

而關於洗錢防制法、資恐防制法及金融監督管理委員會相關規定，銀行業辦理匯款本應遵循。歷經亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑後，銀行業對執行相關以風險為本防制洗錢措施及打擊資恐的法規遵循均已大幅提升。