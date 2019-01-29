石門水庫乾庫底土地公出現　水利署：水情還算穩定

▲石門水庫水位持續探底，水利署解釋，目前水情還算正常，未來一季降雨機率正常偏多，不至於影響水情。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）

記者馮建棨／綜合報導

石門水庫集水區從去年10月開始就進入枯水期，水庫蓄水量逐漸下降，原本沉入在庫區的土地公廟已浮出。水利署說，目前水情還算穩定，應該可以穩定供水支應春天的一期稻作。

根據統計，去年夏天侵台颱風數量就比較少，且到10月份開始就進入枯水期，石門水庫供水不只有桃園地區，另外也支應新北市板橋地區，都讓水庫蓄水位下降快速。

水利署說，為了減緩水庫水位下降過外，新北市板新地區供水交由臺北自來水事業處支援，每天支應65萬噸，大幅減少石門水庫供水壓力，省下來的水量可全數蓄存於石門水庫，目前水情正常，民生及產業可維持穩定供水，農業一期稻作將於春節後開始供灌。

水利署補充，現在石門水庫水位高度238.55公尺，有效蓄水量約1億4,656萬噸，整體蓄水量約74%，因進入枯水期，去年10月迄今石門水庫集水區累積降雨量僅272毫米。但依據中央氣象局預估，未來一季降雨正常機率高，水利署將定期邀集中央氣象局、台灣自來水公司相關區管理處、臺北自來水事業處、翡翠水庫管理局及農田水利會等相關單位召開水情會議，滾動檢討相關調度措施，以確保民生、產業及農業用水需求。

▼石門水庫水位持續探底，水利署解釋，目前水情還算正常，未來一季降雨機率正常偏多，不至於影響水情。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）