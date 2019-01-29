聯電第4季每股虧損0.14元　毛利率13%

▲聯電總經理簡山傑。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯電今（29）日公布2018年財報，第4季營收達355.2億元，季減9.8%、年減3%。第4季毛利率13%，較上季17.57%大減4.5百分點；歸屬母公司虧損為17.1億元，每股普通股虧損0.14元。

總經理王石表示，聯電第4季在專業晶圓代工部分營收達354.9億，較上季減少9.8%，營業虧損率為1.3%。整體的產能利用率來到88%，出貨量為171萬片約當八吋晶圓。雖然第4季度晶圓需求減緩，然而聯電在8吋和成熟12吋製程仍繼續保持穩定的產能利用率。

王石表示，去（2018）年公司在具體數字上看到策略執行的初步成果，因為嚴守紀律的資本支出讓公司全年度產生313.4億新台幣的自由現金流量；此外，公司也完成兩次庫藏股買回計畫的執行，總金額約為65億元，用以註銷股本以提升股東權益。

展望今年第1季，王石表示，由於入門款和中階智慧型手機前景低於預期、以及加密電子貨幣價值持續下跌，預計客戶晶圓需求將進一步減緩。

王石表示，雖然正在進行的公司轉型需要些時間才能發揮完整的綜效與潛力，但到目前為止，策略執行的進展使公司更能夠承受目前的挑戰。

王石表示，聯電將繼續執行以評估和追求報酬為導向的投資策略，並專注於聯電在成熟特殊製程的技術優勢。我們有信心，在有計劃性全球產能布局下，在充滿挑戰市場中的應變能力，使公司取得最佳位置，進而在需求強勁回復的循環週期中獲得最大優勢。