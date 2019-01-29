　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

看好蛋白新藥開發　順藥董事會決議策略入股生控基因

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲順藥。（圖／翻攝網路）

▲順天醫藥生技。（圖／翻攝網路）

記者姚惠茹／台北報導

台灣生技產業整併腳步不斷，順天醫藥生技（6535）董事會今天（29日）決議，分階段參與生控基因疫苗股份有限公司的私募，並取得流通在外股數1,447萬股，順藥將與生控合作，以生控的融合蛋白新藥開發平台，開發免疫療法與抗感染（如B型肝炎）新藥。

生控2019年1月28日股東臨時會通過辦理私募1億股，順藥將以每股2元，參與生控私募，股數不超過80,393,440股，總金額不超過新台幣160,786,880元，順藥可在上述的限額內，分三次參與生控私募，第一次認購1,000萬股，而在取得老股部分，順藥則將以每股5.89元購買，在第一次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79％股權。

順藥總經理暨CEO林榮錦表示，生控的產品線與其研發平台的發展潛力，是順藥決定入股生控的主因，尤其順藥與金樺合併後，已經具備蛋白質藥物的開發能力，再併入生控的研發平台，其研發能力將再度升級，進入炙手可熱的免疫醫學領域。

林榮錦認為，這是一個雙贏的合作，過去一、兩年以來，由於大環境變動，導致資本市場對生技產業的支持不足，生控營運資金受到影響，不過在私募完成後，生控將脫胎換骨，因此雙方很快就達成合作共識。

順藥入股後，不僅將使生控獲得持續營運的資金，並將獲得順藥的藥物研發團隊協助，加速研發速度，攜手進軍龐大的癌症免疫醫療與B肝市場，順藥未來也將透過生控的融合蛋白新藥開發平台，取得候選藥物，充實產品線。

生控為專注於免疫療法新藥的公司，目前鎖定HPV（人類乳突病毒）與HBV（B型肝炎病毒）領域研發新藥，目前生控旗下產品線包括子宮頸前癌變治療劑TVGV-1與其用於治療子宮頸癌的第二代藥物TVGV-2，以及治療B肝的TVGV-HB。

其中TVGV-1進度較快，已布局二期臨床試驗並與美國FDA進行臨床開發討論，國外醫學中心合作的臨床前數據顯示，TVGV-2可清除子宮頸癌病灶細胞，並與台灣肝病權威陳培哲醫師合作的B肝臨床前試驗中，TVGV-BV則展現治療功能，可望降低既有療法的副作用，並縮短治療週期，甚至完全治癒。

生控著稱的免疫療法新藥融合蛋白技術是一種研發平台，可研發出多種與病毒感染之癌症與疾病有關的藥物，與目前市場熱門的癌症免疫治療PD 1/PD L1/CAR-T類藥物相比，具有較為安全、副作用較低、誘發專一性免疫反應與具長效保護力等優點。

林榮錦指出，2018年下半年起，順藥就積極進行營運策略再定位，順藥將延續與金樺及生控的合併與合作模式，持續靈活整合各方資源，運用策略，持續提升新藥研發核心能力，並充實產品線與營運效率，為股東創造價值。

ET快訊
170元拉麵老實男「只買1碗給寶貝」　女友怒：小氣超噁
肉包包床戰乾爹影片外流！ 蛋餅薇涵爆料「她自己找人散布」

關鍵字：順天醫藥生技,生控基因,蛋白新藥

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

只要銅板價！日賣場現行動電源拋售潮　因為再過幾天就不能賣了

新金寶尾牙總獎金1600萬元　許勝雄：台灣今年景氣「外冷內溫」

三星搶佔B2B市場　推Galaxy XCover 4軍規級三防手機

iPhone銷售持續低迷　瑞銀：2020年前不會反彈

外勞年匯出資金高達30億美元　央行簡化申報外匯收支交易流程

石門水庫乾庫底土地公出現　水利署：水情還算穩定

聯電第4季每股虧損0.14元　毛利率13%

看好蛋白新藥開發　順藥董事會決議策略入股生控基因

遠東新化纖廠發生火災　遠東新回應：損失金額不大，不影響營運

永旺能源出售全球最大機場太陽能電廠　交易總金額逾7億元

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

只要銅板價！日賣場現行動電源拋售潮　因為再過幾天就不能賣了

新金寶尾牙總獎金1600萬元　許勝雄：台灣今年景氣「外冷內溫」

三星搶佔B2B市場　推Galaxy XCover 4軍規級三防手機

iPhone銷售持續低迷　瑞銀：2020年前不會反彈

外勞年匯出資金高達30億美元　央行簡化申報外匯收支交易流程

石門水庫乾庫底土地公出現　水利署：水情還算穩定

聯電第4季每股虧損0.14元　毛利率13%

看好蛋白新藥開發　順藥董事會決議策略入股生控基因

遠東新化纖廠發生火災　遠東新回應：損失金額不大，不影響營運

永旺能源出售全球最大機場太陽能電廠　交易總金額逾7億元

Wanna One第一人！　朴志訓3月來台「個人FM」票價最高5400

漁網捕撈驚見綠蠵龜！　海巡聯手漁民火速救護

遣返第3例！陸籍男子偷帶肉品拒繳20萬罰款　4小時內回北京

匯損太慘重　壽險每年要多增提43億做外匯準備金

斯容「懷孕3個月不能講」　為「金曲歌王」忍痛瞞好友

10年前紅遍全韓！Brown Eyed Girls推新歌合體　粉絲：女王回歸

被飲料店開除討不到工資　她找不到老闆拿冷飲怒砸無辜店員

謝娜全素顏登外媒版面！　0偽裝站「國際巨星旁邊」

那那大師「高低眉」神複製笑翻！本尊黃妃聽她飆高音：像狗

帥炸！維安特勤隊加碼送桌布　媲美好萊塢動作大片海報

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

財經熱門新聞

上萬晶圓傳瑕疵　台積電證實清查..

陸行之：台積電是皮帶鬆了嗎？

453據點換新鈔起跑　3秘訣省..

張忠謀才退休　台積電兩度走鐘

豪門婚宴直擊　愛之味董座娶小1..

台積電半年兩度出包　上萬片晶圓..

寶僑發展倒退10年　市佔跌剩3..

全台首間蘋果旗艦店將開幕　官網..

全因1顆螺絲！紐時：iPhon..

萬點封關氣勢旺　5題材成抱股過..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

郵局不能領200元了！中獎發票..

台股能否順利萬點封關？一張表告..

裕隆嚴凱泰追思音樂會照片曝光

更多熱門

相關新聞

瑞寶、生控百元生技股慘變個位數撤櫃

日前財訊傳媒董事長謝金河貼文指出，不懂的股票，不要亂買，點名曾經上百元的生控基因（6567），12月18日即將面臨停止交易的窘境，這樣的股票還不只一家，同為生技股的瑞寶基因（6479），也已經在12月5日撤櫃， 不過這兩家股東目前皆積極引進新資金讓公司重生。

順藥結盟日商攻抗癌藥物

創新療法　靠「打針」抑制癌細胞

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

郭雪芙認了被劈腿3次！

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面