看好蛋白新藥開發　順藥董事會決議策略入股生控基因

▲順天醫藥生技。（圖／翻攝網路）

記者姚惠茹／台北報導

台灣生技產業整併腳步不斷，順天醫藥生技（6535）董事會今天（29日）決議，分階段參與生控基因疫苗股份有限公司的私募，並取得流通在外股數1,447萬股，順藥將與生控合作，以生控的融合蛋白新藥開發平台，開發免疫療法與抗感染（如B型肝炎）新藥。

生控2019年1月28日股東臨時會通過辦理私募1億股，順藥將以每股2元，參與生控私募，股數不超過80,393,440股，總金額不超過新台幣160,786,880元，順藥可在上述的限額內，分三次參與生控私募，第一次認購1,000萬股，而在取得老股部分，順藥則將以每股5.89元購買，在第一次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79％股權。

順藥總經理暨CEO林榮錦表示，生控的產品線與其研發平台的發展潛力，是順藥決定入股生控的主因，尤其順藥與金樺合併後，已經具備蛋白質藥物的開發能力，再併入生控的研發平台，其研發能力將再度升級，進入炙手可熱的免疫醫學領域。

林榮錦認為，這是一個雙贏的合作，過去一、兩年以來，由於大環境變動，導致資本市場對生技產業的支持不足，生控營運資金受到影響，不過在私募完成後，生控將脫胎換骨，因此雙方很快就達成合作共識。

順藥入股後，不僅將使生控獲得持續營運的資金，並將獲得順藥的藥物研發團隊協助，加速研發速度，攜手進軍龐大的癌症免疫醫療與B肝市場，順藥未來也將透過生控的融合蛋白新藥開發平台，取得候選藥物，充實產品線。

生控為專注於免疫療法新藥的公司，目前鎖定HPV（人類乳突病毒）與HBV（B型肝炎病毒）領域研發新藥，目前生控旗下產品線包括子宮頸前癌變治療劑TVGV-1與其用於治療子宮頸癌的第二代藥物TVGV-2，以及治療B肝的TVGV-HB。

其中TVGV-1進度較快，已布局二期臨床試驗並與美國FDA進行臨床開發討論，國外醫學中心合作的臨床前數據顯示，TVGV-2可清除子宮頸癌病灶細胞，並與台灣肝病權威陳培哲醫師合作的B肝臨床前試驗中，TVGV-BV則展現治療功能，可望降低既有療法的副作用，並縮短治療週期，甚至完全治癒。

生控著稱的免疫療法新藥融合蛋白技術是一種研發平台，可研發出多種與病毒感染之癌症與疾病有關的藥物，與目前市場熱門的癌症免疫治療PD 1/PD L1/CAR-T類藥物相比，具有較為安全、副作用較低、誘發專一性免疫反應與具長效保護力等優點。

林榮錦指出，2018年下半年起，順藥就積極進行營運策略再定位，順藥將延續與金樺及生控的合併與合作模式，持續靈活整合各方資源，運用策略，持續提升新藥研發核心能力，並充實產品線與營運效率，為股東創造價值。