永旺能源出售全球最大機場太陽能電廠　交易總金額逾7億元

▲聯合再生能源董事長洪傳獻。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



聯合再生能源（3576）今天（29日）宣布，子公司永旺能源旗下子公司GES USA與潔淨能源業界資深投資機構CleanCapital簽訂買賣合約，出售GES USA兩家子公司100%股權給CleanCapital，包含分布在美國合計約13.2MW的太陽能資產，交易總金額約美金2425萬元，相當新台幣逾7億元。

永旺能源(General Energy Solutions Inc., GES)旗下子公司GES USA，這次交易資產中包含印第安那機場太陽能廠，電廠共分三期合計約25.5MW的規模，不僅位居北美機場太陽能電廠之冠，也是全球最大的一座，這次出售的第一期使用超過4萬4千片的太陽能模組，每年可產生近1,700萬度的電力，足以供給近2,000戶家庭一整年所需。



CleanCapital是一個業界領先的潔淨能源投資平台，已投資逾3億美金於規模100MW以上的太陽能營運資產，目前CleanCapital已在美國11州持有並營運共108個太陽能廠，並與其他知名投資機構合作，引導投資機構投入快速成長的清潔能源產業。

GES USA陳榮哲總經理表示，CleanEnergy在管理潔淨能源資產方面展現相當的實力，很榮幸可以跟具備如此投資效率與規模的機構合作。



此外，近年來氣候變遷日益極端，全球暖化導致的氣候變遷已被聯合國稱為人類面臨的最大危機，因此越來越多金融機構及投資法人重視永續再生能源的投資，聯合再生能源積極發展太陽能系統領域，持續強化全球佈局。

最後，由於太陽能電廠可創造出大於20年的可預估現金流量，對此等同於固定收益商品的投資也有助於巴黎協議目標的達成，聯合再生能源在全球已簽約或開發中的案量已超過1GW，為台灣在全球太陽能系統佈局最完整、規模最大的太陽能公司，新電廠持續裝置完成，加上金融機構對永續再生能源的積極投資，將是聯合再生能源未來成長的動力。