打翻湯碗2童燙傷母求償10萬　台菜女員工付不起遭起訴

▲女服務生不慎把湯碗打翻燙傷孩童。（圖／達志／示意圖）



突發中心／台北報導

台北市知名的台菜餐廳「良友小館」去年9月發生一起意外，一名黃姓女服務生在端湯上桌時不慎打翻湯碗，滾燙的熱湯撒在7歲及3歲的姐弟身上，家人目睹現場心疼不已，母親事後控告黃女業務過失傷害，並請求醫藥費及工作損失共10萬元，但黃女聲稱無力負擔，今日被台北地檢署起訴。

台北市金山南路一段上的良友小館，因為價位親民、大份量、力抗通膨，加上口味也有水準，成為民眾心中相當有口碑的評價台菜餐廳，去過的都說「吃得出功夫」、「美味的食物及驚豔的價格」、「CP值超高」。

但在去年9月間，陳姓女子與丈夫帶著兒女到餐廳內用餐，黃姓女服務生在端熱湯上桌時，一時不慎將湯碗打翻，熱湯流到年僅7歲、3歲的姐弟身上，黃女當下趕緊致歉並拿冰塊給他們冰敷，而父母則趕緊帶孩子去醫院檢查，發現子女都有燙傷的狀況，因此要求賠償10萬元，包括自己帶兒女期間請假的工作損失費用。

但黃女卻說自己沒有辦法賠償，自己得花3、4個月的薪水才還得起，雙方和解破局，今日檢方依照業務過失傷害罪將她起訴。

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▼良友小館。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

