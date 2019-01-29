連6年獲利!友達去年賺1.06元　彭双浪：今年持續朝價值轉型

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今天（29日）舉辦線上法說會，公布2018年第4季及全年財報，2018年歸屬於母公司業主淨利為新台幣101.6億元，基本每股盈餘為新台幣1.06元，董事長彭双浪表示，友達堅持價值轉型，繳出連續6年獲利的佳績。

友達公布財報，2018年第4季合併營業額為新台幣770.9億元，季減4.9%，第4季歸屬母公司業主淨利為新台幣2.8億元，基本每股盈餘則為新台幣0.03元，合計2018年全年合併營業額為新台幣3,076.3億元，年減9.8%，全年歸屬於母公司業主淨利為新台幣101.6億元，基本每股盈餘為新台幣1.06元。

友達表示，2018年第4季大尺寸出貨量超過2,845萬片，較第三季下降4.5%，2018年第四季中小尺寸出貨量約3,215萬片，較第三季下降24.5%，累計2018年全年大尺寸出貨量超過1億1,479萬片，較2017年成長2.7%，2018年全年中小尺寸出貨量約1億6,660萬片，較2017年減少1.3%。

此外，友達去年第4季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致歸屬母公司淨利僅新台幣2.8億元，惟就全年表現來看，2018全年營收3,076.3億元，雖較去年減少9.8%，但公司堅持價值轉型策略，全年仍然能夠維持不錯的獲利表現，營業淨利達新台幣66.7億元，歸屬母公司淨利達新台幣101.6億元，每股盈餘1.06元，整體財務結構也維持健康穩定。

彭双浪表示，面對大陸產能持續開出，預期供需不平衡的狀況還會持續蠻長的時間，但是友達堅持價值轉型，繳出連續6年獲利的佳績，以少量多樣客製化產品為主，像是車用、工控、商用都有不錯的成績，持續專注在電視、筆電、手機面板等中高端獲利好的產品，接下來創新也將成為友達的核心競爭力。

同時，彭双浪提到，今年在CES觀察到8K已經成為熱門產品，因此友達除了開發8K相關產品之外，也加入8K協會，成為規格制定先行者，接下來也會在利基型產品投入研發製造，像是Ｍini LED背光產品在電競監視器面板用，就已經在去年第4季開始出貨，並持續在Ｍicro LED的研發，相信今年的技術的開發速度將會加快。

展望2019年，彭双浪表示，市場上陸續有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態，全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數，面臨嚴峻的經營環境，友達將會堅持價值轉型，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，朝向價值創造的目標邁進。