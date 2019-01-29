影／台積電為瑕疵晶圓二度發聲明　已停用不合規原料



記者周康玉／台北報導

台積電昨（28）日爆出南科14B廠製程出問題，因化學供應商原料規格誤差，至少報廢上萬片晶圓。台積電今（29）日開盤下挫6.5元，早盤跌幅2.4%，最終以222.5元作收，市值瞬間蒸發2千億、來到5.7兆元。

台積電在稍早2點多發聲明指出，此事件是在1月19日，公司發現南科14B廠的12和16奈米良率出現問題，經追查後，問題出在一批光阻原料上。

台積電表示，這批原料來自一個與台積有多年供貨經驗優良的廠商，但與過去其供應之原料規格有相當的誤差，因此公司立即停用此批不符規格之原料，並馬上通知所有受到影響的客戶。

台積電表示，在過去十天中，台積電已與所有受影響的客戶密切溝通包含相關補貨和交期的細節，以公司目前在12與16奈米的產能利用率觀之，台積公司預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，若第1季無法補回的，也應能在Q2補回，台積重申，此單一事件當不至於影響財測。

晶圓瑕疵事件於昨日下午爆發，經媒體批露後，台積電發言體系隨後證實此事，晚間10點發出聲明，表示不影響第1季財務目標；稍早又再度發聲明，重申此目標，同時進一步說明發生時間點和供應原料種類，但究竟是哪一家供應商出了錯，尚未揭露。

然而市場已經點名光阻劑廠商日商信越、JSR 與陶氏化學等三家台積愛用的供應商，更業界人士透露是陶氏化學（DOW）出的包。



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