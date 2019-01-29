初樂直播慈善列車啟動　直播主與孩童共進晚餐

記者樓菀玲／台北報導

秉持「心動在最初，樂在每一刻」的初衷，初樂慈善列車2019正式啟動投入公益行動，首次與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作做公益，希望藉由直播平台的號召，直播主們不再只是表演者，而是最暖心的陪伴者，為回饋社會的一股力量，讓世界「多一份陪伴，少一分孤單」。

本月八日起，超過500多位充滿愛心的直播主透過熱烈的競爭，最後由「苡甜ʕ•ᴥ•ʔ」、「Manda魏曼」及「紀羽希」三位主播脫穎而出成為2019初樂慈善大使，未來除了平日在螢幕中跟大家分享日常生活之外，更能夠將這份陪伴和關懷帶到社會各個角落，讓需要關愛的人們感受到溫暖。

23日傍晚，初樂慈善列車第一站在昨晚來到了「麥當勞叔叔之家慈善基金會」參與「主廚到我家」活動，邀請因遠地就醫而入住在「麥當勞叔叔之家」的兒童家庭們共進晚餐，藉由煮飯、聊天、關懷…等服務的行動來陪伴家長與孩子們，同時我們也號召企業共同支持這次的活動，潮流運動服飾品牌「FILA」提供製作「初樂慈善公益帽T」及知名早午餐店「登打士街Dundas St. Mini」提供豐盛美味的餐點，三位初樂慈善大使更自製了許多愛心餅乾及準備新年紅包發給現場的孩童及家長們，陪伴他們渡過一個非常溫馨的夜晚。

「麥當勞叔叔之家慈善基金會」秘書長蔡金玲對於初樂直播透過選拔慈善大使，帶動粉絲投入慈善公益活動感到相當開心，認為這是一件極具社會意義的事，且除了向初樂表達感謝之外，也希望能夠藉由新媒體平台將基金會的理念推廣出去，讓更多人看見這群勇敢的生命小鬥士面對遠地就醫的艱辛，給予支持與希望。

初樂直播董事長Steven表示，初樂的慈善列車接下來還會繼續前往不同類型的公益站點，像是「財團法人流浪動物救援協會」和「基督教芥菜種會」等，台灣還有很多需要幫助的弱勢團體，初樂直播也想把這樣的正能量傳遞給社會，持續且有規劃性的付出實質行動來展現我們將致力於公益的決心，也希望號召各界一同以愛響應，讓地球不孤單。