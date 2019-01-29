味全高層人事大地震　再傳財務長請辭　味全：慰留中

▲老字號飲品大廠味全公司今（29）日再傳高層人事異動，財務長張美凰（圖右）以個人生涯規劃為由請辭。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

味全公司近期高層人事大地震，昨（28）日公告解任執行長蘇守斌，由現任董事長特別助理張教華接任總經理後，今天市場再傳出味全財務長張美凰也向公司提出辭呈；對此，味全回應表示，仍在積極慰留中。

味全公司財務長張美凰，從味全基層做起，加入公司已近二十年，主管兩岸財務，去年中旬隨董事長陳永清、前執行長蘇守斌赴證交所舉辦法說會，由張報告味全營運概況、財務績效、經營策略與市場表現，今則以「個人生涯規劃」為由請辭財務長一職。

依據財報，味全去年受惠於陸續處分龍潭廠土地、三重廠區和埔心牧場，有業外獲利挹注，讓台灣事業部去年減少債務高達136億元，一年減少利息支出約2.3億元；隨著營業額持續回升，公司看好今年仍能穩定成長。

今年邁入65周年的味全，是國內第一家上市的食品公司，近年營運以「開源節流」為主要方向，節流方面包括台灣事業部的減債減虧，開源則是在大陸擴大冷藏事業、爭取如星巴克等代工訂單。

展望後市，法人表示，味全鮮乳佔大陸市場營收佔比，去年已成長至10%，等於翻倍成長，是所有冷藏飲品項目中成長幅度最大者，在取得星巴克代工訂單後，後市成長可期。