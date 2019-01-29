金狗年萬點封關添變數　台指期收跌63點驚險守住9900點

▲台指期29日終場下跌點，報點作收，險守9900點大關。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股期現貨今（29）日開低走低，指數遇壓重挫百點，台股盤中一度回測9893.96點，尾盤跌幅收斂，以9931.59點作收，台指期也同步走弱，終場下跌63點，收在9923點，險守9900點關卡，成交量11萬3689口。

今天是台股農曆年封關前2個交易日，受美股回檔整理，加上台積電晶圓出包等影響，台股今天開盤隨即失守萬點大關，指數開低走低，盤中一度重挫逾百點，回測五日線，一度向下低探9893.96點，尾盤跌幅稍微收斂，終場下跌96.94點，跌幅0.82%，以9931.59點作收，成交量新台幣880億元。

台指期貼近現貨走勢，以9978點開出後，指數開低走低，盤中一度摔破9900點大關，3大期指各自表態，電子期指跌幅1.3%、金融期指則上漲0.2%，終場下跌63點，收在9923點，跌幅0.63%，成交量11萬3689口。

法人表示，台股僅剩今、明兩個交易日，今天在台積電跌幅近3%、美股順勢拉回修正下，大盤開始出現轉弱跡象，而期貨又比現貨表現弱一點，賣壓相對沉重，整體來看，預期盤勢將維持盤整格局，不建議投資人抱股過年，把現金留在手上比較實在。