裕隆嚴凱泰追思音樂會照片曝光　嚴陳莉蓮以歌遞思念

▲紀曉君演唱神話歌聲。（圖／裕隆提供）

財經中心／綜合報導

裕隆集團董事長嚴凱泰追思音樂會照片曝光。追思會以《一路上有您》為主題，透過音樂、歌聲觸動與一張張照片敘事，串起嚴凱泰與各界友人的共同記憶，同時穿插歌聲與影像敘事來表達，除了向嚴凱泰致敬，同時也藉此感謝支持與愛護嚴凱泰的人。

資深媒體人尹乃菁擔任音樂會引言人，同為好友的她，以溫暖嗓音道出所有嚴凱泰好友心中最不捨與懷念的心情。

▼資深媒體人尹乃菁擔任音樂會引言人。（圖／裕隆提供）

音樂會還邀請國際知名大提琴家陳世霖領軍表演四重奏，並由實力派歌手A Lin、紀曉君、楊培安、林俊逸跨刀演唱。其中，更有嚴凱泰以個人捐助過的偏鄉原住民地磨兒合唱團，特別從屏東北上獻唱。

▼原住民地磨兒合唱團，特別從屏東北上獻唱。（圖／裕隆提供）

在紀曉君演唱神話歌聲同時，影片也帶嚴凱泰辭世後，各界感念自發行動，有車主自發集結從三義開到台北港以行動追隨；集團內部也在各地發起追思紀念活動，同仁以一張張黃色便利貼寫下想念的話，許多留言感念嚴凱泰堅持推動台灣汽車自主研發，給台灣一群做車的人可實現國車國造的夢想。

▼知名大提琴家陳世霖領軍表演四重奏。（圖／裕隆提供）

資深媒體人陳文茜也到場引言，她提到，一位溫暖的企業家，事業經營更多一份使命的是國家福祉發展，更多一分視角是關照社會的慈善大愛，她分享，她所認識的嚴凱泰對於社會關懷中的細膩體貼，更默默行善，因為他在台灣偏鄉各地發生改變了力量。

▼陳文茜到場引言。（圖／裕隆提供）

同為嚴凱泰好友的新北市長朱立倫則分享，嚴凱泰的熱情與真性情特質，把幹部當成兄弟、把員工當家人，對員工真心投入，善盡企業社會責任，真性情的他，是同仁心目中的好老闆，更是孩子心目中的好父親。

▼新北市長朱立倫與嚴凱泰是多年好友。（圖／裕隆提供）

音樂會最後，嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮表示，將完成嚴凱泰對集團成立總管理處的規劃，建立企業永續經營的管理機制，未來路上，收起情緒化思念為動力繼續往前。

楊培安演唱〈我相信〉，唱出24歲時候的嚴凱泰，突然被母親吳舜文叫回台灣接班，那段時期的不安與低潮。

▼林俊逸跨刀演唱。（圖／裕隆提供）

▼ 楊培安在嚴凱泰追思音樂會獻唱〈我相信〉。（圖／裕隆提供）

對於嚴凱泰的懷念，遺孀嚴陳莉蓮預錄了費玉清歌曲《白雲常在天》，在現場播放出來，情意真摯，讓大家感受到她對嚴凱泰夫妻間的摯愛與難捨。

在音樂會最後，遺孀嚴陳莉蓮以執行長的身分，率領4位決策委員上台向朋友們致意，將繼續承繼嚴凱泰的心願，帶領裕隆集團繼續前進。

▼遺孀嚴陳莉蓮以執行長的身分，率4位決策委員上台致意。（圖／裕隆提供）