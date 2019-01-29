味全總經理張教華回鍋 外界視為魏應充愛將　盤中股價小跌

▲味全董事會昨（28）日通過新任總經理由張教華接任，可望主導兩岸冷藏市場佈局。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

老字號食品廠味全公司昨（28）日公告，由董事長室特別助理張教華接任總經理一職，由於味全今年將有董監改選，此波高層人事換血，被外界解讀為味全大股東、頂新集團魏家將介入經營權，味全開盤股價走跌，盤中最低為22.25元。

張教華自1983年加入味全，從乳品事業部的基層員工開始做起，味全希望新進的大學生不要只坐辦公室，應該到營業所有所歷練，以瞭解產品業務與行銷面向；張教華當年是第一個自告奮勇到營業所當主任的大學生員工，也奠定他在乳品事業上的專業。

頂新集團入主味全公司後，張教華也曾擔任味全總經理，曾主導味全整合多項既有QA、QC和流程上的安全系統，將食品製造的每一個環節都強化預警能力，味全中央研究所的檢驗中心還曾在在2002、2005年率先獲得全國認證基金會及衛生署認證核可，成為國家級的檢驗機構，表現不俗，也讓他被外界視為是頂新集團魏應充的愛將。

法人表示，目前擁有味全40%股權的頂新集團，當年因食安風暴，以不介入味全經營權對外止血，其後交由現任董事長陳永清、前任執行長蘇守斌等專業經理人營運，張教華這次回鍋，能否帶領味全繳出營運佳績，格外受到各界關注。