封關前夕台股萬點失利　終場收跌81點回測9930點



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台股好不容易站上萬點，但今（29）日伴隨著美企業財報下修、台積電股價大跌逾2%，拖累盤中指數下跌逾百點，再加上半導體股為首的電子股也全數大幅回檔，台股加權指數直接摔落萬點大關，盤中一度失守9900點。集中市場加權指數終場以9931.59點作收，下跌81.74點，跌幅0.82%，成交量僅新台幣880億元，為明（30）日封關添大變數。

今日台股指數承壓，開盤下跌68.62點，以9944.71點開出，在台積電大跌2%下，拖累跌幅擴大近百點，目前指數最低來到9920.39點，回測9920點，不僅摔下萬點，5日線也失守。

晶圓代工龍頭台積電（2330）再度出包，證實晶圓生產製程中，採用到不合格光阻液，衝擊生產良率下滑，影響晶圓片數恐高達9萬片，波及到的客戶群，除了聯發科、文思華為外，Nvidia也受到牽連。台積電股價早盤跌逾2.4%，最低來到222元，終場收跌2.84%，至222.5元。

股王蘋果光學鏡頭供應商大立光（3008）今日也走勢疲軟，在平盤價3720元附近游走，終場翻紅上漲1.61%至3780元；而鴻海（2317）股價也走跌逾1.27%，無力守穩70大關，收在69.9元。

今天盤面亮點有 IC 族群，包括盛群（6202）、旺玖（6233）、晶心科（6533）都有2-4%的漲幅，股價同步上揚並站穩 5 日、10 日短期均線。

且隨著明天台股將封關，食品股成為投資人抱股過年的標的，像是統一（1216）今天依舊逆勢上漲，終場守平盤至72.5元，大股東也不斷增加持股的泰山（1218），今日股價表現也很強勁，收漲0.56%至17.8元，另外像是飲品概念股大飲（1213）、天仁（1233）原本也逆勢上漲，但終場守平盤、小跌0.26%。

除此之外，國內畜產業龍頭廠大成（1210）、卜蜂（1215）也是年節受惠概念股，再加上今年全球許多地區傳出豬疫情，國內的飼養豬的業者也都開始改用飼料，長期業績看俏；兩家公司也持續在台灣、大陸與東南亞擴產，並且積極朝向食品業轉型，預料會推動新年度的營收、獲利表現；股價終場收在34.9元、54.3元。

因卡特彼勒、輝達（NVIDIA）財報發出警訊，加劇投資人對中國大陸經濟放緩和美國企業獲利受關稅衝擊的疑慮，道瓊工業指數收跌208.98點或0.84%，報24,528.22點；標普500指數下跌20.91點或0.78%，報2,643.85點；那斯達克指數收跌79.18點或1.11%，報7,085.69點。

匯市方面，受到台積電上萬片晶圓出包，拖累台股下挫，及市場對美中貿易戰擔憂轉深影響，外資今日上午拋售台幣，進一步帶動台幣兌美元匯率走跌。新台幣兌美元匯率暫時來到30.81元兌1美元，貶值2分並貶破30.8元價位。

法人指出，雖然封關前多方攻擊力道不弱，但因美大型企業財報獲利表現不如預期，加上台積電再度出包，均造成市場擔憂，且蘋果將於美國時間 29 日公布財報，考量台股族群個股輪動過逾快速，想要抱股過年長線投資，建議慎選基本面佳、公司資本支出增加個股；也提醒，年後MSCI權重季度調整，因此外資動向格外引人注意。

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